Centro per l’Impiego di Firenze | orari di apertura | offerte di lavoro | indirizzi e

Lo scontro nel Centrodestra sul candidato per la Calabria : È polemica, in Calabria, tra Forza Italia e Lega in attesa del vertice fra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, per definire la candidatura alla presidenza della Regione, dopo che il commissario regionale del partito di Salvini, Cristian Invernizzi, ha invitato gli alleati a indicare "un nome valido per la presidenza". "Lo chiediamo - ha detto Invernizzi - a nome della Lega Calabria e dell'intera popolazione. Dopo i disastri del Pd, la Calabria ...

Terremoto - De Micheli : “53 milioni per il 6° intervento sulle strade del Centro Italia” : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, informa su Facebook: “Abbiamo accelerato il più possibile per approvare il nuovo piano di interventi (il sesto) di Anas sulle strade interessate dal Terremoto in Centro Italia: 92 interventi su 44 comuni del cratere per 53 milioni. I cantieri che si aprono – spiega – miglioreranno la viabilità comunale e provinciale, quella che consente alle persone di ...

Infortunio Khedira - il Centrocampista della Juventus costretto ad operarsi : Infortunio Khedira – La Juventus è reduce dalla deludente prestazione contro il Sassuolo, la squadra di Maurizio Sarri è reduce dal pareggio contro la squadra di De Zerbi, 2-2 che ha permesso di attuare il sorpasso dopo il successo contro la Spal. I bianconeri non devo correre il rischio di sottovalutare gli avversari, è quanto successo nell’ultima partita. Nel frattempo non arrivano buone notizie sul fronte infortuni, nel ...

Ilicic miglior Centrocampista? Gasperini scherza : «Giocherà davanti alla difesa» : Gian Piero Gasperini ha scherzato sul premio consegnato a Josip Ilicic come miglior centrocampista della passata stagione Ieri sera Josip Ilicic ha ricevuto il premio come miglior centrocampista della passata stagione insieme a Pjanic e Barella. A margine della premiazione, Gian Piero Gasperini ha scherzato sul suo giocatore. Ilicic – «Ho visto che hanno votato Ilicic miglior centrocampista… forse ho sbagliato tutto, da domani gioca ...

Regionali - Mastella scettico su alleanze e percorso del Centrodestra : Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Resta forte lo scetticismo di Clemente Mastella sul percorso che il centrodestra sta seguendo in vista delle prossime elezioni Regionali in Campania. “Faccio fatica a sostenere l’alleanza con la Lega che qui a Benevento continua ad essermi ostile. Voglio capire i programmi, soprattutto per le aree interne. Cosa si vuole fare?”. Per il sindaco di Benevento, non è una novità, ...

Centro scommesse abusivo - scoperto e sequestrato dalla Guardia di Finanza a Pescara : Pescara - I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pescara, hanno sottoposto a sequestro una sala scommesse abusiva nel Centro di Pescara. Il sequestro è stato disposto dal G.I.P. del Tribunale di Pescara, su richiesta della locale Procura della Repubblica, a conclusione di un’attività d’indagine condotta dalle Fiamme Gialle pescaresi nel mese di novembre. Il Centro scommesse abusivo è ...

Calciomercato Fiorentina - ecco il nome per rafforzare il Centrocampo : Calciomercato di gennaio: la Fiorentina potrebbe puntare su Banega, in scadenza col Siviglia, per migliorare il suo centrocampo Il contratto di Ever Banega scadrà a giugno col Siviglia, e per questo potrebbe essere un colpo low cost per la Fiorentina, come riportato dal Corriere fiorentino. Pradè ha bisogno di un centrocampista, dato che il reparto ha sofferto la partenza di Veretout. Banega conosce sia l’Italia, avendo giocato una ...

Regione Lazio : tutela salute donna - firmato decreto per Centro avanzato : Roma – La Regione Lazio con un decreto del commissario ad acta ha istituito il centro avanzato per la tutela della salute della donna che ha sede a Roma presso Palazzo Baleani. Il centro assume il ruolo di riferimento regionale, che opera in stretta collaborazione con le Asl, per la tutela della salute della donna ed ha funzioni di diagnosi e presa in carico delle donne con sospetta patologia tumorale, con particolare riferimento a quella ...

Maltempo Toscana - Prato : aperto il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile : E’ aperto dalle 13.30 il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile di Prato, con il coinvolgimento di Protezione Civile, volontariato, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e tutti gli uffici comunali coinvolti. Sin da questa mattina alle ore 9 è stato aperto il Cesi (Centro situazioni rafforzato), ma dato l’evolversi della situazione è stato deciso di aprire il Coc. A causa delle intense piogge delle scorse settimane e della ...

Parte il progetto politico per l’alternativa di Centrosinistra nel XIV municipio : Roma – Sabato pomeriggio presso la cooperativa agricola Cobragor si è svolta la prima assemblea pubblica di #cambiamotutto, promossa da un gruppo promotore plurale composto da Ivan Errani, ex vicepresidente di Sinistra Italiana del XIV municipio e da Alessio Cecera membro dell’assemblea nazionale del PD ed ex assessore ai lavori pubblici della giunta Barletta, assieme ad un gruppo di ragazze e di ragazzi. Obiettivo il lancio del ...

PSG su Allan per il mercato invernale potrebbe concretizzarsi il passaggio del Centrocampista ai francesi : PSG su Allan PSG su Allan. Sono più che voci gli interessamenti del Paris Saint Germain per Allan. Come questa mattina scrive Le Parisien Il club parigino è più che interessato al nostro giocatore e si sta muovendo con estrema cautela per cercare di convincere, ancora una volta, De Laurentiis a spedirlo oltre i confini transalpini. L’interesse è anche per il giovane Tonali che tanto piace un po’ dappertutto. La formula ...

Calciomercato Inter – Marotta fa il punto sul Centrocampo : “pensierino su Vidal - parleremo col Parma per Kulusevski” : Beppe Marotta fa il punto sulle operazioni di mercato dell’Inter: nerazzurri attivi a centrocampo, Vidal e Kulusevski nel mirino “Vidal? E’ un giocatore molto importante, di livello mondiale e a cui sia io che Conte siamo legati da un bellissimo rapporto di amicizia. Abbiamo grande considerazione per questo giocatore, ma tantissime squadre lo vorrebbero. Purtroppo è del Barcellona, ma con delle convergenze positive un ...

Torino - 10 mila persone evacuate dal Centro per il disinnesco di una bomba della seconda guerra mondiale : La sindaca Chiara Appendino ha effettuato un sopralluogo in via Nizza, nel centro di Torino, dove gli artificieri del 32esimo Reggimento Genio Guastatori hanno iniziato le operazioni il disinnesco dell’ordigno bellico trovato durante gli scavi del teleriscaldamento. La prima cittadina si é incontrata brevemente con gli esperti dell’Esercito per poi recarsi al Lingotto, dove è stato allestito un centro di accoglienza per gli sfollati, e al centro ...

Sondaggi elettorali - tra i leader politici Meloni supera Salvini : è la più amata nel Centrodestra : Le ultime settimane sono state infiammate per la politica: dalla discussione sulla legge di bilancio, alle controversie sul Mes, alle elezioni regionali con la nascita del movimento "sardine". Poi ancora i casi dell'ex Ilva e Alitalia, quello del Mose e le indagini sull'ex Fondazione Matteo Renzi. Questi sono tutti fattori che influenzano il clima politico, il consenso dei partiti e dei loro leader. In generale, si possono notare alcuni ...