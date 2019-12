Centovetrine | ricordate Marina Kroger? Raffaella Bergè | splendida 50enne

velvetgossip

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)ha per anni vestito i panni della spietata ed arrivista managerdi, amante di Ettore Ferri. Dopo la chiusura della fiction ha preso parte a diverse serie tv di successo e pellicole, fino ad arrivare a gareggiare nel programma Reality Circus, lo show del 2013 condotto da Barbara D’Urso. E’ stato questo uno dei suoi ultimi lavori in tv. Ma che fine ha fatto la bellissima attrice e e cosa fa oggi?, una nuova vitaBergé ha tre figli, Filippo e Riccardo, nati dall’ex marito da cui ha divorziato nel 1999, e Gioia, avuta nel 2009 dal compagno, l’imprenditore romano Mario Calcagni. La, dopo una vicenda giudiziaria che l’ha vista protagonista nel 2013, ha deciso di allontanarsi per un pò dalle luci della ribalta e dal mondo dello spettacolo. (Continua dopo la foto) View ...