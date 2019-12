Celli | amministrazione inerte è sconfitta per Roma

romadailynews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)– “Ieri, insieme ad altri colleghi di opposizione, ho partecipato alla Conferenza Stampa del Comitato Class Action Piani di Zona, annunciata dopo la ripetuta inerzia dell’diCapitale. La Sala in Campidoglio era gremita perche’ il problema e’ sentito da molte persone, che negli anni hanno acquistato la loro casa pensando a servizi e opere che avrebbero cambiato il volto dei quartieri. Le convenzioni per realizzare tutto questo pero’ sono ferme e addirittura messe in discussione dalla maggioranza M5S in Campidoglio. Sui Piani di Zona in questi tre anni e mezzo se ne sono viste di tutti i colori.” “La maggioranza ha dapprima voluto una commissione Di Indagine, come ci fosse qualcosa di losco su cui indagare, da scoprire e probabilmente da punire. A quella commissione mi ero fermamente opposta. Anche perche’ la ...

