Ceferin | «Var? Il calcio ha bisogno di incertezza»

Var - attacco frontale e proposta di Ceferin : «Tolleranza di 20 cm su fuorigioco. E l’arbitro non è uno psichiatra» : La Var, il Var, gli arbitri. Tutti nel mirino sui social, per i nostalgici davanti al bar. Ma in pochi si aspettavano che l’ultimo attacco frontale alla tecnologia arrivasse da Aleksander Ceferin, il numero 1 della Uefa:«Se hai il naso lungo, ora sei in posizione di fuorigioco». Bang. Il presidente Uefa ‘spara’ in una intervista al Daily Mirror e lancia la sua proposta: tolleranza di 10-20 centimetri per il fuorigioco rivisto ...

Ceferin : «VAR? Non sono un grande fan - ad esempio sul fuorigioco…» : Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha parlato della sua visione non proprio positiva del VAR: le sue parole Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha parlato del VAR in un’intervista esclusiva al Daily Mirror. FUORIGIOCO – «Le linee sono tracciate dagli addetti al Var, quindi è un disegno un po’ soggettivo su qualcosa di oggettivo. Quindi la nostra proposta, ne discuteremo con la nostra divisione arbitri, sarà di ...

Ceferin parla del VAR : “mantenere una tolleranza di 10-20 centimetri”. Poi si passa al fallo di mano : Aleksander Ceferin, numero uno della Uefa, ha rilasciato un’intervista al Daily Mirror nella quale ha parlato soprattutto del VAR. “Se hai un naso lungo, sei in fuorigioco. Anche le linee sono tracciate dagli addetti al Var, quindi è un comunque un qualcosa di soggettivo. Quindi la nostra proposta sarà di mantenere una tolleranza di 10-20 centimetri. Va bene se non fischi se qualcuno è in fuorigioco di un centimetro. Perché il ...

Ceferin (Uefa) attacca il Var e sposa la linea Ancelotti : «Non si sa chi prenda le decisioni» : Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin, ha rilasciato una lunga intervista al Daily Mirror ripresa anche da calcioefinanza. Intervista in cui ha attaccato il Var: «Se hai un naso lungo, ora sei in posizione di fuorigioco”, ha detto. E poi ha dato ragione ad Ancelotti: «Seguo il calcio da quando ero un bambino. Gli errori dell’arbitro sono come quelli dei giocatori. Un tempo si discuteva per settimane degli errori degli arbitri. Era ...

La proposta di Ceferin : «Sul fuorigioco tolleranza Var di 10-20 cm» : “Se hai un naso lungo, ora sei in posizione di fuorigioco”. Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, esordisce con una battuta in una lunga intervista al Daily Mirror in cui punta il dito contro il Var. Il numero 1 della federcalcio continentale propone la sua idea: una sorta di tolleranza per il fuorigioco rivisto al Var. “Anche […] L'articolo La proposta di Ceferin: «Sul fuorigioco tolleranza Var di 10-20 cm» è ...