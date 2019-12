ilnapolista

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Non ha fatto in tempo presidente Aleksanderre il Var, che la Uefa da lui presieduta ha deciso di ampliare l’utilizzoai: sarà sperimentatoai prossimi, in Qatar nel 2022, oltre che agli spareggi di qualificazione europei a marzo 2020. La decisione del Comitato Esecutivo per essere effettiva però ha bisogno della vidimazione da parte della Fifa. NEWS: The #UEFAExCo has agreed to use VAR in the #EURO2020 play-offs in March, and in the 2022 European Qualifiers for the World Cup, subject to approval from FIFA for the latter. pic.twitter.com/AGud4lcrp2 — UEFA (@UEFA) December 4, 2019 Proprio il Presidente, in un’intervista al Daily Mail, aveva appena confessato di non essere “un grande sostenitore del Var. Oggi i guardalinee non si preoccupano nemmeno di alzare la bandiera. Aspettano. I giocatori non ...

napolista : #Ceferin la critica, l’#Uefa la promuove: #Var anche alle qualificazioni Mondiali In contraddizione con le dichiar… -