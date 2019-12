C’è un caso “Var” nell’NBA | schiacciata di Harden annullata | si potrebbe rigiocare il

Omicidio Yara - la difesa di Bossetti vuole riaprire il caso : “Il dna C’è. Vogliamo superperizia” : Nuova svolta nel caso Yara Gambirasio. I legali di Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo in via definitiva per l'Omicidio della 13enne di Brembate di Sopra, hanno annunciato che richiederanno una superperizia che potrebbe far riaprire il caso: "Il dna c'è, denunciamo una frode processuale"Continua a leggere

Caso Astaldi - C’è un altro commercialista indagato : Carlo Salvagnini. Ecco le intercettazioni del commissario Ambrosini : Stefano Ambrosini resiste al suo posto di commissario Giudiziale di Astaldi. Sono passate più di due settimane dalle perquisizioni. A differenza dell’altro commissario Francesco Rocchi, indagato anche lui per corruzione in atti giudiziari insieme al professore Corrado Gatti, asseveratore della procedura, Ambrosini non si è dimesso anche se è pure indagato per istigazione alla corruzione, in un secondo filone, stavolta con il professionista ...

C’è un’indagine della Guardia di Finanza su alcuni dirigenti dell’AIFA che avrebbero favorito Novartis e Roche riguardo al caso di Avastin e Lucentis : La Guardia di Finanza di Roma ha invitato alcuni dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e alcuni membri della sua Commissione consultiva tecnico scientifica a fornire alla Corte dei Conti eventuali documenti in loro difesa in merito a un’indagine in

La rassegna stampa di martedì 12 novembre – In primo piano C’è il caso Cristiano Ronaldo : La rassegna stampa di martedì 12 novembre – Non poteva che continuare ad essere lui l’uomo copertina di giornata, soprattutto alla luce di una settimana che non offrirà altri spunti campionato per via della sosta delle nazionali: Cristiano Ronaldo sempre al centro dei pensieri di tutti. I quotidiani di oggi dedicano a lui le prime pagine. La Gazzetta dello Sport titola: “Il Cristiano pentito. Post distensivo di CR7, i ...

Florenzi diventa un caso - cosa C’è dietro le esclusioni? Dai motivi tattici alla deromanizzazione : Sconfitta per la Roma a Parma dopo tre vittorie consecutive. Una battuta d’arresto che il tecnico Paulo Fonseca ha giustificato con il fatto che gli infortuni lo hanno costretto a schierare sempre la stessa formazione, almeno nell’ultimo mese. Più che una “scusa” un dato di fatto. La Roma vista al Tardini è sembrata a corto d’ossigeno e le gambe non giravano. Ma per tanti che hanno giocato sempre, c’è ...

Caso Napoli – Nel calcio C’è anche il tifoso - che è il quarto protagonista ed è il capitale sociale : Caso Napoli – TIFOSI – DE LAURENTIIS: SE NE DISCUTE A RADIO PUNTO NUOVO Caso Napoli – A ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, sonio intervenuti vari opinionisti e giornalisti per discutere sulle ultime vicende del Napoli. Questi i loro pareri riportati da forzazzurri.net: Giovanni Scotto, giornalista de “Il Roma”: “Tra Allan ed Edo De Laurentiis c’è stato uno screzio, ma ora la squadra deve ...

Corriere di Bergamo : “Un caso di Stato il rigore che non C’è” : Oggi il Corriere di Bergamo è un numero da conservare. Il quotidiano esce in abbinata col Corriere della Sera che oggi ospita un articolo in cui l’ex arbitro Paolo Casarin scrive che c’è rigore di Kjaer su Llorente. Il Corriere di Bergamo – che forse diventare il supplemento della Gazzetta per concordanza di linea editoriale, titola in prima pagina: “Un caso di Stato il rigore che non c’è”. Oltre a ospitare una pregevole ...

C’è un nuovo caso Ocean Viking : Dieci giorni fa nave di Medici Senza Frontiere ha soccorso 104 migranti ma il governo italiano non ha ancora reso disponibile un porto, come ai tempi di Salvini

Caso Prati - Eliana Michelazzo furiosa con Giletti : “C’erano telecamere nascoste” : Eliana Michelazzo si scaglia contro Massimo Giletti dopo l’ultima puntata di Non è l’Arena che ha visto protagonista Pamela Prati. Se Barbara D’Urso ha ormai abbandonato il Caso più chiacchierato degli ultimi mesi, il giornalista continua a indagare sul finto matrimonio della showgirl e il misterioso Mark Caltagirone. Nel corso dell’ultimo appuntamento con lo show di La7, Pamela Prati ha rilasciato alcune dichiarazioni ...