Caso meningite nel Bergamasco | deceduta una ragazza di 19 anni

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)dia Villongo, in provincia di Bergamo. Unadi 19dopo essere stata colpita dal virus. Iniziata la profilassi. VILLONGO (BERGAMO) –dia Villongo, in provincia di Bergamo. Nella giornata di martedì 3 dicembre 2019 l’Asl ha comunicato il decesso di Veronica Cadeo, unadi 19stroncata dal virus fulminante. E’ stata attivata la profilassi per tutte le persone che sono state a contatto con la giovane dal 25 novembre al 1° dicembre. Al momento – ha fatto sapere l’Asl – sono circa 90 gli abitanti che si sono presentati in ospedale. La vittima, infatti, lavorava saltuariamente in un bar e per questo il numero potrebbe aumentare nelle prossime ore.di 19stroncata da unaSecondo quanto raccontato dai media locali, la giovane si trovava all’università ...

