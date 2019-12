Carte di credito | truffa telefonica a Napoli | ecco cos’è successo

Rubavano Carte di credito : smantellata la banda della truffa da 1 milione : Francesca Bernasconi Sei persone sono state fermate questa mattina. Sono accusate di aver rubato centinaia di carte di credito e ingannato i proprietari a rivelare i Pin Frodi informatiche, carte di credico rubate e false telefonate. Erano questi gli ingredienti che hanno permesso a un'associazione criminale di mettere in piedi una truffa da oltre un milione di euro. Questa mattina, la polizia ha arrestato 6 persone, ritenute parte ...

Fondazione Open - l’inchiesta sull’ex cassaforte di Renzi si amplia. Finanza a caccia di Carte di credito “a disposizione di parlamentari” : Una “articolazione di un partito politico“. Secondo la procura di Firenze, che oggi ha ordinato una serie di perquisizioni in undici città, era questo la Fondazione Open, di cui era presidente l’avvocato Alberto Bianchi. Gli uomini delle Fiamme Gialle sono entrati in azione con una serie di perquisizioni a Firenze, Milano, Torino, Roma, Napoli, Parma, Bari, La Spezia, Pistoia, Alessandria e Modena. La procura contesta a vario titolo ...

Una importante falla della TrustZone di Qualcomm espone i dati delle Carte di credito utilizzate su dispositivi mobile e non solo : Ricercatori della Check Point Research hanno individuato un bug di sicurezza dei pagamenti nella TrustZone di Qualcomm L'articolo Una importante falla della TrustZone di Qualcomm espone i dati delle carte di credito utilizzate su dispositivi mobile e non solo proviene da TuttoAndroid.

American Express : bonus fino a mezzo milione per chi accetta le sue Carte di credito : La società, oggi pressata dalla concorrenza, offre “premi” che vanno da qualche migliaio fino a quasi mezzo milione di dollari, senza condizioni, a tutti quei business finora mostratisi refrattari ad accettarla

Bologna - rubano bancomat e Carte di credito alle Poste : maxi-truffa da un milione di euro. Le immagini che incastrano tre ventenni : In pochi mesi si sarebbero messi in tasca più di un milione di euro, con prelievi fraudolenti fatti dopo avere rubato bancomat e carte di credito durante la spedizione ai clienti. La Polizia postale dell’Emilia-Romagna ha scoperto e smantellato una banda di ladri, con un blitz nel Centro meccanizzato delle Poste di via Zanardi, a Bologna. Gli agenti hanno arrestato in flagranza tre giovani ‘trasfertisti’ di 22, 23 e 26 anni, ...

Carte di credito : quanto costano e quali sono le più convenienti : Le Carte di credito sono gli strumenti in primo piano per i?pagamenti digitali, per limitare l’uso del contante in chiave anti-evasione fiscale. Ma quanto costa avere una carta di credito? E quante tipologie ne esistono?

Google ripensa all’autocompilazione di Chrome : password - indirizzi e Carte di credito : Se usate Chrome allora è molto probabile che sfruttiate il sistema di autocompilazione implementato da Google nel suo browser. Lo si usa per non dover ripetere le password dell’infinità di siti che ce la richiedono, ma anche per gli indirizzi; per i più temerari c’è anche la possibilità si farsi compilare i dati dei sistemi […] L'articolo Google ripensa all’autocompilazione di Chrome: password, indirizzi e carte di ...

Bancomat - Pos e Carte di credito in tilt : caos pagamenti e prelievi in tutta Italia : Bancomat, Pos e carte di credito non funzionano, malfunzionamenti e segnalazioni in tutta Italia: bloccati pagamenti e...

Come generare numeri di Carte di credito da usare per prove o iscrizioni : Molto spesso, quando ci si registra ad un servizio a pagamento, già solamente per fare la prova gratuita viene chiesto di inserire i dati della carta di credito. In questo caso se non si è leggi di più...

Abi - ok al credito d’imposta del 30% sui costi delle Carte di pagamento : I manager dei circuiti dei pagamenti: «In Italia i costi non sono superiori ai livelli europei. Cercare di regolare le commissioni è una misura distorsiva. Possibili iniziative su base volontaria »