Carola Rackete | Italia fregata due volte | la tedesca ci porta i migranti e la Germania li

Carola Rackete da Fazio a Che tempo che fa accolta come una eroina - il durissimo attacco di Salvini e Meloni : L’arrivo di Carola Rackete a Che tempo che fa ha creato non poche polemiche tra una parte politica, il centrosinistra e i sovranisti, in particolare Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Carola Rackete che è stata la comandante della Sea Watch, nave che per attraccare al porto di Lampedusa ha speronato una barca di finanzieri, è stata accolta dal conduttore Fazio come una eroina. L’intervista andata in onda su un canale pubblico ...

Carola Rackete da Fazio : «D0v'è finita la nostra umanità se non rispettiamo nemmeno le leggi internazionali?» : La capitana della Sea Watch 3 ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa. La sua partecipazione alla trasmissione era stata criticata da Matteo Salvini e Giorgia Meloni

Cosa ha detto Carola Rackete a "Che Tempo Che Fa" : "È uno choc che l'Europa non possa accettare persone. È finita la nostra umanità se non possiamo neppure attenerci a leggi che sono state raggiunte a livello internazionale". Così Carola Rackete nel corso di 'Che Tempo Che Fa' su Rai2 parlando della questione migranti. "Come cittadina europea sono sempre cresciuta con la fiducia nei Paesi, nei governi, ora la situazione è cambiata tantissimo. Quando fai una richiesta alle ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio ospita Carola Rackete e Matteo Salvini attacca : “Dovrebbe stare in galera e non in tv” : Questa sera Carola Rackete sarà per la prima volta in uno studio televisivo in Italia, ospite di Fabio Fazio in esclusiva a “Che tempo che fa” su Rai2. Con lei in studio ci saranno anche Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch Italia, e Muhamad Diaoune, giovane senegalese e calciatore della Sant’Ambroeus F.C. di Milano, squadra di richiedenti asilo e rifugiati. La giovane capitana della Sea-Watch 3, che nel giugno scorso è ...

