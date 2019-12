Carmen Di Pietro e Karina Cascella | scontro sugli insulti alla donna con l’endometriosi

newscronaca.myblog

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Non si placano le polemiche per lotraDie una trentenne radioascoltatrice, affetta da endometriosi. La showgirl ha avuto l’opportunità di chiarire l’accaduto a Pomeriggio Cinque, ma nello studio di Barbara D’Urso non sono mancati momenti di tensione traDiDi, ospite di una emittente radiofonica romana, aveva risposto duramente ad unaaffetta da endometriosi, una malattia legata al ciclo mestruale, molto invalidante e che colpisce sempre più donne in tutto il mondo: «Se non vai al lavoro perché hai il ciclo, non sei degna di essere chiamata». A Pomeriggio Cinque,Diha fatto un passo indietro: «Chiedo scusa a tutte coloro che possono essersi sentite offese dalle mie parole, ma io fino a quel giorno non avevo mai sentito parlare di endometriosi». La showgirl ha poi ...

