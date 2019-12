Carige | Consob dà l’ok alla ricapitalizzazione “Senza aumento la continuità aziendale è

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Da un lato il via libera diall‘di capitale senza il quale laè a rischio. Dall’altro, l’impugnazione della delibera sullada parte degli azionisti di risparmio. Che, pur possedendo poco più di 25.500 titoli a fronte degli oltre 55,2 miliardi di azioni ordinarie, potrebbero anche chiedere una sospensiva bloccando il piano di rafforzamento. Nonostante l’esito positivo della cruciale assemblea straordinaria del 20 settembre, Bancaè ancora in bilico tra la salvezza e la prospettiva della liquidazione coatta amministrativa. Mercoledì l’authority di vigilanza sui mercati ha approvato il prospetto informativo dell’di capitale da 700 milioni di euro, garantito dal Fondo interbancario di tutela dei depositi anche con lo Schema volontario e con il quale entrerà tra i soci anche la trentina Cassa ...

Miti_Vigliero : Carige, dalla Consob ok all'aumento di capitale. «Ma c'è rischio delisting» - CieloItalia : Questo sistema deve finire. Fanno i froci con il culo degli altri . Carige perde 779 milioni di euro nel 2019, al… - Lettera43 : #Carige perde 779milioni di euro nel 2019, in due anni bruciato oltre un miliardo. Oggi al via l'offerta per l'aume… -