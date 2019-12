Carcere di Salerno | direttrice racconta | “Quando i detenuti si fermarono per non farmi

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Si chiama Rita Romano ed incarna l’esempio della donna-coraggio. E’ ladella casa circondariale di. Ruolo e funzione la portano a stare, naturalmente, lontana da taccuini e telecamere. Alla consegna del premio Cuore d’Oro da parte del fondatore Humanitas Roberto Schiavone, però, decide dire. Emerge allora uno spaccato di vita professionale utile a far comprendere quanto, piuttosto che dell’oro, da quella parte delle mura carcerarie vi sia bisogno di… acciaio. Dice: “Nella istituzione che rappresento siamo continuamente in una guerra dentro la quale ci sforziamo di conciliare la forza con l’umanità”. L’esempio è lampante: “Il 5 aprile c’è stata una rissa (tra napoletani e salernitani, ndr) in un ambiente nel quale non ti aspetteresti rispetto per le donne. Invece isi sono calmati dicendo in dialetto ...

