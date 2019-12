Capodanno in Musica | Federica Panicucci festeggia da Bari l’arrivo del 2020 Il cast

davidemaggio

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)Spetterà ancora atraghettare i telespettatori di Canale 5 verso l’anno nuovo. Martedì 31 dicembre 2019, a partire dalle 21.00 circa, si rinnoverà l’appuntamento conin, in diretta per il secondo anno consecutivo da Piazza Libertà a. In attesa di dare il benvenuto al, l’evento sarà una serata all’insegna dellaitaliana, motivo per cui la conduttrice accoglierà sul palco sia interpreti che hanno fatto la storia della canzone nostrana, sia alcuni idoli del pubblico più giovane. I cantanti che si alterneranno nella notte di San Silvestro saranno Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, Didi, Elodie, J-Ax, Marianne Mirage, Mondomarcio, Fabrizio Moro, Nek, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Riki, Fabio Rovazzi, Shade, Anna Tatangelo e il vincitore della prima edizione di Coca-Cola Future Legend. ...

