Capodanno in Musica 2020 conferenza stampa in diretta

Ferrara - festa di Capodanno in piazza con musica - incendio al castello estense e Dj Set : Martedì 31 dicembre 2019, giorno di San Silvestro, la città di Ferrara celebrerà l'arrivo del nuovo decennio con una vasta gamma di iniziative allestite nei principali siti cittadini. Tra i più importanti eventi ferraresi per l'Ultimo dell'Anno spicca la festa di Capodanno in piazza castello con spettacolo musicale, incendio del castello estense allo scoccare della Mezzanotte e Dj set fino alle 03:00. Le altre feste si svolgeranno nello stesso ...