Campagna ‘porta a porta’ di Hugh Grant | no Brexit

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) In questi ultimi giorni dielettorale, in vista delle elezioni del 12 dicembre in Gran Bretagna, anche molti personaggi dello spettacolo inglese stanno scendendo il campo, rivolgendosi ai propri fan e invitandoli a votare. Tra questi il celebre attoreche, qualche giorno fa, si è reso protagonista di un vero e proprio "porta a porta" per convincere gli elettori del distretto di Finchley, a nord di Londra, a votare per la candidata dei Liberal-democratici, Luciana Berger. Il bell'attore british ha bussato alle porte di tutti per sensibilizzare sull'importanza delle elezioni e sulla pericolosità dellaqualora dovesse concretizzarsi.In sostanza, in campo per un duplice obiettivo: non solo aiutare la Berger, ma sensibilizzare al contempo l'opinione pubblica in modo da evitare laincombente., d'altronde, negli ultimi anni ha riscoperto ...

