Calendario Pirelli 2020, la festa a Verona con le protagoniste di Looking for Juliet

F1 - Test Abu Dhabi 2019 : programma - orari - tv e Calendario. Si provano le gomme Pirelli 2020 : Martedì 3 e mercoledì 4 dicembre si disputeranno i Test F1 ad Abu Dhabi, il Circus rimarrà sul circuito di Yas Marina dopo l’ultima gara del Mondiale 2019 e si effettueranno le prime prove con il mirino al 2020: i piloti potranno infatti provare le gomme Pirelli per la prossima stagione e magari Testare alcune componenti in vista del campionato venturo, si preannuncia come sempre grande spettacolo in questo avvio di dicembre e gli alfieri ...