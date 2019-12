Calciomercato | Sarri si porta un pupillo alla Juve | novità sulla panchina del Genoa | la

Ultimissime Calciomercato : Kulusevski resta al Parma - Sarri vuole Emerson : Ultimissime calciomercato: Maurizio Sarri ha chiesto esplicitamente Emerson, per Kulusevski tutto rinviato a giugno Iniziano a scaldarsi le voci di mercato in vista dell’inizio della prossima sessione invernale. In vista del primo gennaio molte squadre iniziano a muoversi per cercare di ottenere il meglio dalla finestra di riparazione. Uno degli obiettivi di diverse squadre è Kulusevski , Inter e Atalanta in primis. Tuttavia, Alessandro ...

Calciomercato Juventus - clamorosa indiscrezione via Sarri - arriva Pep Guardiola : Si avvicina gennaio e iniziano a circolare voci sul futuro mercato di riparazione che vedrà scendere in campo tutte le maggiori protagoniste del nostro campionato. Nelle ultime ore sta sempre più circolando la voce clamorosa che vedrebbe sulla panchina della Juve l’arrivo di Pep Guardiola al posto di Sarri. Secondo quanto riferito da Massimo Brambati, ex calciatore e ora opinionista a la7, la Juve sarebbe pensando a una clamorosa ...

Calciomercato Juventus - Sarri avrebbe fatto un nome a Paratici : Havertz : La Juventus è sempre al lavoro sul Calciomercato. L'esigenza principale, almeno nel Calciomercato invernale, è quella di cedere alcuni esuberi della rosa. Mandzukic, Emre Can, Perin e Pjaca sono solo alcuni dei nomi che potrebbero lasciare Torino, alcuni in prestito altri in via definitiva. Oltre alle cessioni, la dirigenza bianconera studia i possibili acquisti soprattutto per il Calciomercato estivo, con l'idea di affidarsi a giocatori giovani ...

Calciomercato Juventus - Paganini : 'Sarri vorrebbe Allan' : La sosta per le nazionali è stata sicuramente utile per alcune società, che hanno potuto far rifiatare la loro rosa 'stressata' da numerosi impegni fra coppa e campionato. Una delle più sollecitate dal punto di vista degli impegni è stata quella del Napoli: dopo la sconfitta contro la Roma ha avuto diversi problemi nello spogliatoio che hanno portato alcuni giocatori a schierarsi contro la decisione della proprietà di portarli in ritiro per le ...

Calciomercato Juventus - Sarri difende Rabiot ma ci sarebbe l'interesse del Tottenham : Alcuni dei nuovi acquisti del Calciomercato estivo della Juventus (i vari Danilo, Ramsey e Rabiot) stanno vedendo di rado il campo in questo inizio di stagione, soprattutto il francese sta facendo fatica ad adattarsi alla Juventus ed in generale al calcio italiano a tal punto che il noto sito 'ilbianconero.com' ipotizza una sua possibile cessione già a gennaio. Interessa infatti al Tottenham, anche se Maurizio Sarri, durante la conferenza stampa ...

Calciomercato Juventus : Sarri vorrebbe Emerson Palmieri a gennaio : Secondo il sito ilbianconero.com però, Sarri avrebbe avanzato un'importante richiesta alla dirigenza della Juventus: vorrebbe un esterno difensivo, che possa far rifiatare Alex Sandro e allo stesso tempo possa essere anche schierato a centrocampo in caso di 4-4-2. Il giocatore che apprezza molto il tecnico toscano è Ermerson Palmieri, che già al Chelsea Sarri ha voluto valorizzare preferendolo a Marcos Alonso nel ruolo di terzino sinistro. A ...

Calciomercato Juve - Emerson Palmieri piace a Sarri per la fascia sinistra (RUMORS) : La Juventus è ovviamente impegnata soprattutto sul calcio giocato, dopo una settimana quella scorsa molto importante dal punto di vista dei risultati: le vittorie in Champions League contro il Bayer Leverkusen ed in Serie A contro l'Inter hanno dato nuove consapevolezze ad una rosa già forte. La sosta per le nazionali sposta l'attenzione mediatica verso il Calciomercato, con le possibili trattative che potrebbero svilupparsi nel mercato di ...