Calciomercato Milan | l' Atletico insiste per Piatek | si lavora per il rinnovo di Romagnoli

Calciomercato - assalto dell’Atletico a Milan e Torino : rottura in casa granata - proposta alla Samp e contropartita all’Atalanta : Si giocano partite importanti valide per la Coppa Italia ma non solo, le squadre si preparano per la nuova giornata del campionato di Serie A. Le dirigenze nel frattempo si muovono sul Calciomercato con l’obiettivo di rinforzare le rose in vista delle prossime sessioni, nelle ultime ore aggiornamenti sui club di Serie A e non solo. ATLETICO MADRID – Il club spagnolo guarda in Italia per rinforzare l’attacco. Sponda Milan ...

Calciomercato - missione Milan-Roma e contatto Inter-Genoa : nome grosso per la Fiorentina - sorpresa al Cagliari : L’ultima giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione, il torneo è sempre più aperto e può regalare sorprese sia per le zone alte che per quelle basse della classifica. Nel frattempo le dirigenze continuano ad operare sul fronte Calciomercato, trattative per gennaio e per giugno, ecco tutte le novità nel dettaglio. VIDAL – Vidal può rappresentare un lusso per il mercato di ...

Calciomercato Milan : Piatek interessa al Borussia - rossoneri su Emre Can (RUMORS) : Piatek è entrato a far parte del Milan dopo essere arrivato dal Genoa nel Calciomercato invernale della passa stagione per 35 milioni di euro, dopo aver segnato 12 gol prima di Natale con i rossoblu dopo il suo arrivo dalla Polonia. Ma i problemi dei rossoneri in questo campionato sono ben peggiori di quelli della passata stagione e lo stesso Piatek pare risentirne maggiormente, tanto che le ipotesi di un suo trasferimento sono ormai all'ordine ...

Calciomercato Milan – Emergenza in difesa - Duarte fuori 4 mesi : si pensa a Demiral : Frattura al calcagno per Leo Duarte che starà fuori almeno 4 mesi: il Milan torna sul mercato e punta con decisione a Demiral della Jvuentus Infortunio pesante in casa Milan, in un reparto dove le opzioni sono davvero ridotte all’osso. La società rossonera ha comunicato che Leo Duarte è stato sottoposto ad un’operazione chirurgica in Svezia per curare la frattura del calcagno che lo terrà fuori per almeno 4 mesi. Possibile dunque rivederlo ...

Calciomercato - l’Inter prepara il colpaccio : i nomi per il Milan - bomba sul Parma e duello Torino-Genoa : Cresce sempre di più l’attesa per la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di dare indicazioni per le zone alte e basse della classifica, continua il duello tra Juventus ed Inter per lo scudetto, indicazioni anche per la zona Champions League e salvezza. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul Calciomercato, indicazioni per gennaio e giugno, ecco tutte le trattative nel dettaglio. IL VALZER DI PANCHINE ...

Calciomercato Juventus - Demiral sarebbe la prima scelta del Milan per gennaio (RUMORS) : Dopo il prezioso successo in Champions League contro l'Atletico Madrid, la Juventus è al lavoro per preparare la partita di Serie A contro il Sassuolo, prevista per domenica 1 dicembre alle ore 12:30. Nel frattempo continuano ad arrivare numerose le indiscrezioni di mercato riguardanti la società bianconera, in particolar modo relative ad alcune trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio. Uno dei giocatori più desiderati della rosa della ...

Calciomercato Milan - occasione Jovic dal Real Madrid : occhi anche su Demiral e Ghiglione : Secondo quanto riportato da 'Milannews.it', il Milan sarebbe interessato all'esterno offensivo del Real Madrid Luka Jovic. Il nazionale serbo sta attualmente lottando per adattarsi al campionato spagnolo dopo essersi trasferito dal club tedesco Eintracht Francoforte in estate per 60 milioni di euro. Pertanto, secondo l'ultimo rapporto, la dirigenza del Milan sarebbe interessata ad ingaggiare il 21enne nella prossima finestra di trasferimento. La ...

Calciomercato Milan – Ibrahimovic più vicino : da limare la differenza di un milione fra richiesta e offerta : Il Milan offre due milioni per i primi 6 mesi, Zlatan Ibrahimovic ne chiede 3: le parti si avvicinano e la trattativa si avvia verso la conclusione Zlatan Ibrahimovic e il Milan sembrano destinati a dirsi sì. I rossoneri sono in netto vantaggio sulla concorreza di Napoli e Bologna, la trattativa per l’attaccante svedese e ben avviata, il tutto favorito dai buoni rapporti con Mino Raiola, agente del giocatore che avrebbe ...

Calciomercato : Raiola vuole portare Kean in Italia - piace a Milan e Roma (RUMORS) : Il Calciomercato invernale in Serie A potrebbe regalare clamorosi ritorni: si parla molto del possibile arrivo di Ibrahimovic, che piace soprattutto a Milan e Bologna. Ma restando sempre in tema giocatori assistiti da Raiola, un'altra giovane punta potrebbe clamorosamente far ritorno nel campionato Italiano dopo 6 mesi dal trasferimento in Premier League. Parliamo di Moise Kean, attuale giocatore dell'Everton, che non sta trovando molto spazio ...

IL MATTINO – Calciomercato Napoli : la situazione Ibrahimovic - Napoli più defilato. Milan in pole : Ibrahimovic-Napoli, le ultimissime: lo svedese ci riflette ma per lo storico giornale di Napoli gli azzurri sono più defilati Ibrahimovic Calciomercato Napoli – La situazione legata al cartellino di Zlatan Ibrahimovic e all’elevatissima concorrenza che c’è per arrivare al suo cartellino, vede il Napoli in una posizione certamente più defilata. Tuttavia, secondo quanto riportato da […] Leggi tutto L'articolo IL MATTINO ...

Calciomercato Juventus - Mandzukic e Kean contesi da Roma e Milan (RUMORS) : il Calciomercato invernale potrebbe regalare importanti acquisti in Serie A: alcune società necessitano di rinforzare la propria rosa, mentre altre come la Juventus hanno il problema opposto, sfoltire un organico ricco di giocatori. Proprio i bianconeri potrebbero effettuare diverse cessioni: Mandzukic, Perin e Pjaca sono i principali indiziati a lasciare Torino. La punta bianconera sarebbe pronta a lasciare Torino e ci sarebbero molte società ...

Calciomercato - Napoli interessato a Kessié : ecco quanto potrebbe ricavare il Milan dalla sua cessione : La sessione invernale di Calciomercato si avvicina e la dirigenza del Milan è al lavoro per entrate e uscite. Oltre al possibile ritorno di Ibrahimovic, tengono banco alcune situazioni relative a possibili cessioni da parte del club di via Aldo Rossi. Tra queste anche quella di Franck Kessié, che secondo La Repubblica potrebbe accasarsi al Napoli a gennaio. Calciomercato, Kessié al Napoli a gennaio? Il Milan non si opporrebbe Stando a ...

Calciomercato Milan - Ibrahimovic e Modric potrebbero arrivare a gennaio : Il Milan sta cercando di muoversi sul mercato nel tentativo di risollevare la classifica, che al momento vede i rossoneri occupare la quattordicesima posizione. Tra gli obiettivi principali della dirigenza Milanista ci sarebbe l'arrivo di giocatori d'esperienza, che possano aiutare le giovani promesse rossonere. A tal proposito, nelle ultime settimane c'è stato un forte interesse per un ex attaccante rossonero, Zlatan Ibrahimovic. Ibra, dalla ...

Calciomercato Milan : possibile scambio Calhanoglu-Muller : Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, il Milan sta prendendo in considerazione di offrire il centrocampista Hakan Calhanoglu in uno scambio che coinvolgerebbe uno tra Muller e Boateng, in forza al Bayern Monaco. Recentemente, Calciomercato.com ha affermato che Calhanoglu potrebbe essere venduto a gennaio, dati i dubbi sul suo utilizzo, visto che nel ruolo di mezzala sinistra ci sarebbe Paquetà. Il nazionale turco ha rilasciato ...