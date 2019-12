Calciomercato Juventus | possibile cessione di Emre Can potrebbe finanziare acquisto Tonali

Blastingnews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) La prestazione diCan contro il Sassuolo ha messo in evidenza come il giocatore faccia fatica ad integrarsi negli schemi di Maurizio Sarri. Come è noto l'aspetto psicologico pesa molto e l'esclusione dalla lista Champions League avvenuta a settembre sembra ancora essere un fattore condizionante per il centrocampista tedesco. Le occasioni per mettersi in mostra sono state poche ma di certo almeno contro il Sassuolo il giocatore non l'ha saputa sfruttare, sostituito ad inizio secondo tempo da Matuidi. Probabile quindi che il giocatore possa essere ceduto, se non a gennaio, nelestivo, come scrive il noto sito sportivo Tuttojuve. Di certo, considerando gli Europei 2020 previsti la prossima estate, qualora il giocatore non riceverà le garanzie di un impiego più costante,decidere di chiedere laallagiù a gennaio. Lavaluta il giocatore ...

