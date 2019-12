Calciomercato Juventus | l’obiettivo è il prestito di Emerson Palmieri

Calciomercato Juventus - 4 cessioni da 65 milioni : c’è una sorpresa! : Calciomercato Juventus- Fabio Paratici si prepara a mettere le mani sul mercato valutando attentamente le possibili cessioni in vista di gennaio. 4 addii per cercare di risollevare il bilancio e tentare l’assalto ad una nuova mezz’ala. Out Khedira per infortunio, non è escluso che la Juventus possa decidere di spingere il piede sull’acceleratore per una nuova mezz’ala. Piace Rakitic, ma serviranno circa 40 milioni di ...

Calciomercato Juventus - possibile cessione di Emre Can potrebbe finanziare acquisto Tonali : La prestazione di Emre Can contro il Sassuolo ha messo in evidenza come il giocatore faccia fatica ad integrarsi negli schemi di Maurizio Sarri. Come è noto l'aspetto psicologico pesa molto e l'esclusione dalla lista Champions League avvenuta a settembre sembra ancora essere un fattore condizionante per il centrocampista tedesco. Le occasioni per mettersi in mostra sono state poche ma di certo almeno contro il Sassuolo il giocatore non l'ha ...

Calciomercato Juventus - obiettivi Mbappé e Van Dijk per una squadra formato Champions : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Kylian Mbappé, fortissimo attaccante che milita nelle fila del Paris Saint Germain. Il club bianconero lo segue da tanto tempo e lo considera l'erede naturale di Cristiano Ronaldo, sul quale continuano a esserci voci di mercato su un suo possibile addio alla Juventus al termine della stagione. Mbappé non ha ancora ...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : doppio colpo a zero dalla Premier : Calciomercato Juventus – Fabio Paratici, dirigente bianconero, ha detto chiaramente che a gennaio non vorrebbe modificare l’assetto della squadra. La rosa a disposizione dell’allenatore Maurizio Sarri è di altissimo livello, anche se qualche elemento, come Emre Can e Mario Mandzukic (esclusi dalla lista per la Champions League), potrebbe partire. Soprattutto per trovare maggiore spazio altrove. In ogni caso, la società ...

Calciomercato Juventus - si starebbe lavorando con l'Arsenal per la cessione di Demiral : I Gunners hanno un disperato bisogno di migliorare la loro difesa: nelle ultime ore sono stati accostati a Demiral, che fatica a trovare spazio nella Juventus dopo essere stato acquistato dal Sassuolo in estate. Il 21enne nazionale turco si è trovato alle spalle di Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt nelle gerarchie dell'allenatore, ed è stato superato anche da Daniele Rugani. È noto che la Juventus valuta Demiral come un giocatore importante ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Demiral-Bellerin con l'Arsenal : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime novità si concentrano su Merih Demiral, talentuoso difensore centrale in forza al club bianconero. Il giovane turco non ha avuto spazio con Maurizio Sarri in questa prima parte della stagione e sta seriamente pensando di lasciare Torino. Dall'altra parte il club bianconero continua a seguire il laterale destro Bellerin. Demiral vorrebbe ...

Calciomercato - Inter e Juventus sarebbero interessate al centrocampista Eriksen : Inter e Juventus è una sfida che potrebbe riguardare non solo il campionato italiano ma anche i tavoli per le trattative di mercato: attualmente le due squadre guidano la classifica della Serie A, distanziate fra loro di un punto, dopo il sorpasso della squadra di Conte nella precedente giornata. A gennaio però entrambe le squadre potrebbero Interessarsi allo stesso giocatore: il centrocampista offensivo del Tottenham Eriksen è in scadenza di ...

Calciomercato Juventus - piacerebbe Glen Kamara del Glasgow Rangers (RUMORS) : La Juventus, come sempre, è molto attiva sul mercato, alla ricerca delle migliori opportunità di mercato. Non è un caso infatti che negli ultimi anni tanti trasferimenti a Torino hanno riguardato soprattutto giocatori a parametro zero: Emre Can, Rabiot e Ramsey sono solo alcuni esempi della politica improntata dalla dirigenza bianconera. E a proposito di opportunità, il direttore sportivo starebbe osservando da vicino una delle principali ...

Calciomercato Juventus - possibile sfida al Barcellona per l'enfant prodigé Lacroix : Da sempre la Juventus si contraddistingue per un'attenzione importante verso i giovani: nel mercato estivo ad esempio ha investito moltissimo non solo per la prima squadra ma anche per il settore giovanile. Oltre a De Ligt, Demiral, Romero e Pellegrini (tutti appena ventenni), sono arrivati per l'under 23 Mota Carvalho, Han e Rafia senza contare gli investimenti per l'under 16 con l'arrivo di Cerri dal Pescara. E a proposito di under 16, si ...

Calciomercato Juventus : Tonali potrebbe essere acquistato a gennaio per anticipare l'Inter : La Juventus punta ad essere protagonista non solo in Serie A, Coppa Italia e Champions League, ma anche sul mercato. Il recente aumento di capitale da 300 milioni di euro servirà non solo a risanare i conti legati soprattutto agli investimenti effettuati per portare a Torino Cristiano Ronaldo e de Ligt, ma anche per provare a mettere a segno altri importanti colpi nelle prossime sessioni del Calciomercato. Tra i migliori giocatori di questa ...

Calciomercato Juventus : possibili diverse cessioni a gennaio - su tutte quella di Emre Can : La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato invernale, non tanto per gli acquisti ma per le cessioni: come scrive Tuttosport, potrebbero essere quattro le cessioni pesanti per la società bianconera che, oltre a portare una buona somma, garantirebbero un elevato risparmio sugli ingaggi. I giocatori che potrebbero lasciare Torino sono la punta Mandzukic, il centrocampista Emre Can, il difensore Rugani e il portiere Mattia ...

Calciomercato Juventus : Chiesa e Tonali sarebbero sempre nel mirino - ma occhio all'Inter : La Juventus starebbe seguendo da tempo alcuni dei migliori talenti del calcio italiano, ovvero Federico Chiesa e Sandro Tonali. L'esterno della Fiorentina al momento è vittima di un problema fisico che lo sta affliggendo da alcune settimane e non è sceso in campo neanche nella sfida di campionato contro il Lecce. Su Chiesa, però, c'è una sorta di giallo dal momento che sono girate mille voci sul suo futuro. Il giovane esterno non sembra sereno a ...

Calciomercato Juventus - Higuain vorrebbe chiudere carriera in bianconero : Dopo un anno tormentato, trascorso la prima parte al Milan e la seconda al Chelsea, Gonzalo Higuain è ritornato a Torino con la volontà di riconquistarsi la maglia della Juventus e grazie al suo impegno e al lavoro quotidiano ha riconquistato la fiducia della dirigenza bianconera, che ha apprezzato la determinazione dell'argentino. Un lavoro importante quello del 21 bianconero, decisivo più volte in questo inizio di stagione. Questa ritrovata ...