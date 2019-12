Calcio | Coppa Italia 2019-2020 | il Perugia sorprende il Sassuolo | avanti SPAL ed Udinese

oasport

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Nella giornata odierna si sono giocate altre tre gare valide per il quarto turno eliminatorio delladi: sorpresa del, che vince per 1-2 in casa dele si regala gli ottavi col Napoli. Umbri che indirizzano la gara in poco più di un quarto d’ora, con le reti al 10′ di Mazzocchi ed al 17′ di Nicolussi, mentre per i neroverdi è inutile la marcatura di Bourabia all’82’. Lafa valere il fattore campo ed annichilisce il Lecce: finisce 5-1 per gli estensi, che vanno in gol con cinque marcatori diversi. Inaugura il tabellino Igor al 18′, a ruota raddoppia Paloschi al 24′, alla mezz’ora tris di Murgia e proprio al 45′ poker di Cionek. Nella ripresa al 55′ gol della bandiera per gli ospiti di Imbula, fissa il risultato finale la marcatura di Floccari al minuto 84. In serata successo ...

