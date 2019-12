Cagliari | Cerri | «Il gol? Ho festeggiato con Nainggolan»

Show fra Cagliari e Samp - Cerri firma il 4-3 al 96' : Termina 4-3 il posticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie A tra Cagliari e Sampdoria. Al termine di una partita spettacolare

Cagliari - Maran esulta : «Nainggolan decisivo - ma che Cerri!» – VIDEO : Il tecnico del Cagliari Maran ha commentato la vittoria ottenuta allo scadere contro la Sampdoria di Ranieri Rolando Maran ha analizzato il successo ottenuto contro la Sampdoria: «Una vittoria ottenuta con grande determinazione, siamo stati bravi a crederci fino in fondo: abbiamo mandato un segnale a noi stessi». «Sono felice per Cerri, veniva da un brutto momento e meritava questa serata. Un gol che lo ripaga da tante ...

VIDEO Cagliari-Sampdoria 4-3 - Highlights - gol e sintesi : incredibile rimonta dei sardi - decide Cerri in pieno recupero : Semplicemente incredibile il posticipo della 14a giornata di Serie A. Il Cagliari supera 4-3 la Sampdoria e vola in zona Champions League, raggiungendo la Roma al quarto posto. Un successo in rimonta quello dei sardi, che si erano trovati sotto per 3-1 (doppietta di Quagliarella), prima di trovare le reti con Nainggolan, Joao Pedro (anche lui doppietta) e quella pazzesca di Cerri al minuto 96. VIDEO Cagliari-Sampdoria 4-3, Highlights, gol e ...

Cagliari - Maran : «Rimonta di cuore e lucidità. Felice per Cerri» – VIDEO : Il tecnico del Cagliari Maran ha analizzato in zona mista la vittoria ottenuta in extremis contro la Sampdoria – VIDEO Il Cagliari rimonta la Sampdoria e conquista tre punti preziosi in ottica europea. Decisiva la rete allo scadere del recupero segnata da Alberto Cerri, entrato in campo da pochissimi minuti. «Rimonta di cuore e lucidità. Felice per Cerri», questo il commento del tecnico Rolando Maran in zona ...

Cagliari-Sampdoria 4-3 - le pagelle di CalcioWeb : Quagliarella e Joao Pedro show - Cerri eroe [FOTO] : Cagliari-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminata la sfida della Sardegna Arena tra Cagliari e Sampdoria. Che partita, che spettacolo, che ripresa. Quagliarella da una parte, Joao Pedro dall’altra. Poi esce fuori Cerri e regala tre punti pazzeschi ai sardi. Dove aveva pianto a Lecce (nel finale), questa volta la squadra rossoblu esulta e risponde in zona Europa alle concorrenti vincitrici ieri. La ...

L’urlo di Cerri si abbatte sulla Sardegna Arena - apoteosi Cagliari dopo una partita infinita e pazzesca! [FOTO] : Uno spettacolo continuo, una girandola di gol ed emozioni. Con un finale assurdo e pazzesco. Nel posticipo del lunedì della 17ª giornata, nel monday night tra Cagliari e Sampdoria, finisce 4-3. I blucerchiati si illudono, per ben due volte, i rossoblu sono duri a morire e vincono al 96′ dopo aver rimontato in tre occasioni! La partita. Al cospetto della ripresa, il primo tempo è una noia mortale. Il Cagliari prova ad offendere, ma ...

Pagelle e Highlights Cagliari-Sampdoria 4-3 : rimonta rossoblù! Cerri fa esplodere la Sardegna Arena al 96' : Pagelle CAGLIARI SAMPDORIA- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida della Sardegna Arena tra Cagliari e Sampdoria. Padroni a caccia della vittoria per confermare l’ottimo inizio di stagione. In difesa confermato Faragò sulla destra, mentre sulla sinistra spazio per Pellegrini. Nandez in panchina dentro Castro dal 1′. In attacco confermato il solito tridente, Nainggolan […] L'articolo Pagelle e Highlights ...