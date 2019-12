Cadavere su una panchina | orrore in città | Hanno scaricato il corpo da un' auto

Uccide una coppia e il loro neonato - poi per 3 ore fa sesso col Cadavere della donna : Un uomo identificato come Nasiruddin è stato arrestato dalla polizia in India. Avrebbe ammesso di aver ucciso tre persone, una coppia di genitori e il figlio di quattro mesi, di aver fatto sesso col cadavere della donna e di aver anche stuprato la figlia di dieci anni: “Aveva già commesso crimini simili”.Continua a leggere

Giallo a Torino : lasciano un Cadavere su una panchina davanti all’ospedale e vanno via : Il cadavere di un uomo è stato abbandonato nella tarda serata di ieri su una panchina nei pressi dell’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. A lasciarlo lì alcuni sconosciuti arrivati in auto che subito si sono allontanati. La salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale per l’autopsia. Sull’episodio indagano i carabinieri.

Brescia - trovato un uomo impiccato in un parco - poco distante il Cadavere di una donna. Si indaga per omicidio-suicidio : Sono stati trovati senza vita i corpi di un uomo e di una donna ad Azzano Mella, nel Bresciano, venerdì mattina. Secondo quanto riferiscono gli investigatori che stanno indagando sul caso, il cadavere dell’uomo, di origini marocchina, è stato trovato impiccato in un parco pubblico, mentre, quello di una donna italiana, di 46 anni, abbandonato nelle campagne poco fuori il centro abitato. Secondo una prima ipotesi degli inquirenti, i due ...

Ancona - trovato in mare il Cadavere di una ragazza irlandese : Nella notte ad Ancona i vigili del fuoco e una motovedetta della Guardia Costiera hanno recuperato in mare, davanti al cantiere ex Isa Yacht, il corpo senza vita di una ragazza irlandese di 30 anni. La giovane faceva parte dell'equipaggio di uno yacht di 52 metri battente bandiera delle Isole Cayman, che da circa 20 giorni si trova ormeggiato presso il cantiere navale della Palumbo Superyachts per dei lavori di manutenzione.Al momento non ...

Viareggio - donna trovata morta in una roulotte : sparita da mesi - il Cadavere in un telo di plastica : Il suo cadavere, in avanzato stato di decomposizione, era stato ritrovato lunedì lunedì scorso chiuso in un telo di plastica all'interno di una roulotte abbandonata in un campo...

Cadavere carbonizzato scoperto in una vettura nel Foggiano : Un corpo carbonizzato, probabilmente di un uomo, è stato scoperto lungo la statale 17 nelle campagne di Lucera (Fg), in località Carignano. Il corpo era in un'automobile in sosta lungo la strada. Sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Foggia e dagli accertamenti è emerso che si è trattato di un incidente stradale. Il conducente avrebbe perso il controllo della vettura, fuoriuscendo dalla carreggiata, e ...

Livorno - Cadavere di una donna trovato nel capannone del rave party : è una trentenne nata a Roma : Il cadavere di una donna, all'apparenza di giovane età, è stato trovato stamani a Livorno presso i capannoni industriali dismessi dell'azienda metalmeccanica Trw dove nei...

Brucia una casa nell'Imperiese - Cadavere carbonizzato all'interno : Fabrizio Tenerelli La vittima sarebbe un disabile di circa sessant'anni, che viveva nell'abitazione Bruciata. Sul posto hanno a lungo lavorato squadre dei vigili del fuoco e rilievi sono in corso anche da parte dei carabinieri Una tragedia si è consumata, nella tarda mattinata in località Poggio, a Castellaro, in provincia di Imperia, dove un uomo è morto carbonizzato, nell’incendio della propria abitazione a due piani. Si ...

