Buick 8 | Thomas Jane produrrà il film tratto dal romanzo di Stephen King

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)8, ilscritto da, diventerà unprodotto dall'attore8, il nuovodaldi, avrà come produttore l'attore, che si addentrerà così nel mondo creato dallo scrittore, anche se per ora non è stato rivelato se sarà coinvolto anche come interprete. Il libro pubblicato nel 2002 racconta la storia di Ned Wilcox che, poco dopo la morte del padre a causa di un assurdo incidente automobilistico, scopre che i membri della Troop D mantengono un segreto nel loro quartier generale: unaRoadmaster del 1954 che potrebbe causare la distruzione della nostra dimensione.collaborerà con Courtney Lauren Penn tramite ...

