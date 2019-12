Bufera contro Greta Thunberg | il costoso dettaglio della foto scatena i social Ma non è

Umbria - Bufera sull’assessore Coletto (Lega) : condannato per razzismo per un volantino contro i rom : È scontro nella nuova giunta di Donatella Tesei in Umbria: l'assessore alla Sanità Luca Coletto (Lega), è stato condannato per "propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico", per fatti avvenuti nel 2001 in Veneto. Il Pd attacca: "Avere in Giunta una persona che ha subito una condanna è grave, ma una condannata per razzismo è inaccettabile".Continua a leggere

Carmen Di Pietro contro una ragazza che soffre di endometriosi Bufera sui social : La showgirl ed ex gieffina Carmen di Pietro è stata ospite di “The Morning Show”, programma in onda sull’emittente Radio Globo, e ha suscitato le ire di molti attaccando una trentenne che soffre di endometriosi. La Di Pietro in particolare è finita nella bufera per la frase: “Se col ciclo non vai al lavoro, non sei degna di essere una donna. Ci sono delle pillole, non possiamo mantenere te che non vai al lavoro”. La discussione ...

“Adesso decidi!”. Uomini e Donne - tutti contro Armando Incarnato : il cavaliere nella Bufera : Non è piaciuto il modo in cui Armando Incarnato sta gestendo la sua esperienza a Uomini e Donne. Sui social sono molti ad attaccarlo chiedendogli maggiore chiarezza, come, nei mesi scorsi, aveva già fatto Gianni Sperti. Sin dall’inizio della nuova stagione, il cavaliere sta sentendo e frequentando la wedding planner Veronica Ursida e finalmente c’è stato un bacio! Nelle scorse settimane si è discusso molto di questo famoso bacio che lei non ...

Wong - Cina contro politici Italia.Bufera : 19.36 I politici italiani che hanno fatto la videoconferenza con Joshua Wong, leader della protesta a Hong Kong, "hanno tenuto un comportamento irresponsabile". Così il portavoce dell'ambasciata cinese dopo l'iniziativa di Radicali e FdI. Immediate le repliche. Il Partito Radicale insorge e dichiara: l'intervento dei presidenti delle Camere dovrebbe essere "un atto dovuto". E Meloni: "Parole intollerabili", Di Maio convochi subito ...

“L’esempio più becero”. Bufera contro Barbara D’Urso. L’ex tronista di UeD è un fiume in piena : Furibonda lite tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria ieri sera a ‘Live – Non è la D’Urso’. Il critico d’arte, che qualche tempo associò L’ex parlamentare alla prostituzione, in studio non ha smentito la dichiarazione, suscitando la reazione di Vladimir che spiega: “Quando ho sentito questa frase ci sono rimasta, perché era completamente fuori contesto, poi però mi sono ricordata come ci siamo conosciuti. Erano gli anni 90, ero uscita ...

“Ma che fai!”. UeD - Bufera sul tronista Carlo Pietropoli. Il gesto non è passato inosservato : tutti contro di lui : Sarà un trono molto movimentato quello di Uomini e Donne. A quanto si apprende infatti il nuovo tronista è uno di quelli che non le manda a dire e non ha perso tempo nel dimostrarlo. Carlo Pietropoli infatti, il bel moro approdato da poco nello studio di Maria De Filippi ha infatti fatto immediatamente capire di che pasta è fatto. Carlo Pietropoli è uscito con tre ragazze, cioè Jessica, Alice e Bruna. Per vedere come si sarebbe comportata la ...

“Mio marito è…”. Bufera contro Maria Venier : lo ha detto in diretta. Figuraccia cosmica : Ogni tanto qualche gaffe la fa persino lei, la regina indiscussa della domenica pomeriggio. Ed è subito, immediatamente, Bufera social su Mara Venier. Nel corso dell’intervista a Patty Pravo, carriera da 120 milioni di dischi venduti, la conduttrice di “Domenica In” fa un riferimento agli amici gay: “Ma tu lo senti questo amore per il pubblico? Noi abbiamo quasi tutti amici gay, i nostri fantastici amici gay, li salutiamo senza fare nomi. Tu sei ...

Di Maio : 'Statisti guardano a future generazioni' - ma è Bufera social contro di lui : Dalla città di Shanghai, in Cina, dove si trova in visita ufficiale, Luigi Di Maio ha risposto alle domande dei giornalisti, finendo per toccare diversi argomenti. Il Ministro degli Esteri si è espresso su quelli che potranno essere gli eventuali sviluppi di un accordo commerciale con un colosso come la Cina, ma anche su situazioni che riguardano le politiche economiche. In particolare ha sottolineato come la plastic tax rappresenti una misura ...