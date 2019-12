Brescia | studentessa di diciannove anni muore di meningite fulminante

Brescia - studentessa di 19 anni muore per meningite fulminante. Profilassi per 90 compagni dell’università Cattolica : È morta martedì mattina poche ore dopo l’arrivo in ospedale una 19enne di Dramma a Villongo, in provincia di Bergamo, colpita da meningite fulminante. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la giovane lunedì pomeriggio si trovava a Brescia all’università Cattolica, dove studiava, quando ha iniziato a sentirsi poco bene. Un amico l’ha accompagnata in ospedale, ma la 19enne aveva la febbre molto alta, ma, da una ...