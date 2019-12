Brescia | procura apre inchiesta per omicidio colposo dopo la morte di una studentessa per

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Ladiha aperto un’contro ignoti perper ladi Veronica Cadei, diciannovennedi Villongo (Bergamo). La giovane, che studiava matematica all’università, è morta martedì mattina agli Spedali Civili di, stroncata da una meningite di tipo C. Il pm Lorena Ghibaudo ha disposto autopsia sul corpo della giovane. Ma la madre della ragazza dice di volerci vedere chiaro: “È vero che mia figlia non tornerà più, è vero che niente me la ridarà. Ma voglio andare a fondo, perché devono spiegarci come sono andate le cose e, se qualcuno ha sbagliato, deve pagare”, sono le dichiarazioni riportate dal Corriere della Sera. “Era il nostro piccolo genio”, così Debora Poli descrive la figlia. “Aveva partecipato anche alle olimpiadi di matematica. Era dolcissima, sempre allegra. Usciva a ballare, le ...

