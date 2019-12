Boxe | Andy Ruiz Jr | l’eroe del Messico che sogna di conservare le quattro cinture contro

oasport

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Non si può dire che la storia diJr. sia quella dell’uomo qualunque che trionfa sull’acclamato Anthony Joshua, perché sarebbe totalmente ingiusto nei confronti della sua ottima carriera da pugile prima del match del Madison Square Garden. Tuttavia, quella del trentenne nativo di Imperial, in California, è una parabola da raccontare, per rendere l’idea del tipo di sorpresa che si è generata pochi mesi fa. In possesso della doppia cittadinanza americana e messicana, è per ilcheha combattuto allo scopo di arrivare, senza riuscirci, alle Olimpiadi di Pechino 2008, prima di passare professionista. Inha disputato i suoi primi tre incontri, prima di girare una buona fetta della parte sud-ovest degli Stati Uniti. Vittoria dopo vittoria, alla ventesima occasione ha iniziato a scalare le gerarchie della WBO vincendo il titolo Intercontinentale ...

