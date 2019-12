Bordeaux | tifosi invadono il campo per protestare contro il presidente | partita

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Caos al decimo minuto di gioco suldel, impegnato in Ligue 1il Nimes. Dalla curva della squadra di casa isono scesi inin segno di protestail. La gara è stata interrotta per circa 20 minuti, con tanto di colloquio tra supporter e il capitano del, il portiere Benoît Costil. Come soluzione, è stato concesso di loro di esporre uno striscionela proprietà. Lapoi è ripresa e i padroni di casa hanno battuto gli ospiti per 6 a 0. L'articoloilperilinterrotta e portiere a colloquio. Le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano.

