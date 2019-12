Bolsonaro | Di Caprio | gli attivisti e la polizia | chi c’è dietro i roghi in Amazzonia?

DiCaprio replica a Bolsonaro : “Fiero di stare con chi protegge l’Amazzonia” : Non ha aspettato a lungo Leonardo DiCaprio. Con un post sui suoi profili social ufficiali, l’attore e noto ambientalista hollywoodiano ha replicato alle accuse infondate del presidente del Brasile Jair Bolsonaro. Nei giorni scorsi infatti Bolsonaro aveva ripetutamente accusato DiCaprio di finanziare ONG che dessero fuoco all’Amazzonia. Tutto ciò allo scopo di screditare la sua amministrazione, nell’ottica di una fantomatica congiura ...

