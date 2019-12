Boga | l’agente | “Giuntoli ha mostrato gradimento sul giocatore Vedremo con il tempo cosa

Boga al Napoli? L’agente apre : «Non lo escludo in futuro» : L’agente di Boga ha risposto alle voci di mercato che lo vorrebbero in partenza già a gennaio: «Napoli? Non lo escludo in futuro» Daniel Boga, l’agente di Jeremie Boga, a Radio Punto Nuovo ha parlato del suo possibile addio già a gennaio: «Nel calcio tutto può succedere, tutto è possibile, ma ha cominciato la stagione con il Sassuolo e la terminerà con loro. Per adesso è concentrato con il suo club e darà il meglio per esso». E ...