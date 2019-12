Boccia Confindustria | nuovi dazi Usa? Occorre risposta europea

Confindustria Boccia la manovra : insufficiente - non efficace su crescita : La manovra economica per il 2020 "sebbene contenga alcuni interventi positivi, è nel complesso insufficiente rispetto alle esigenze del Paese e rischia di non incidere in modo efficace sulla situazione di sostanziale stagnazione dell'economia". Lo ha affermato Marcella Panucci, direttore generale di Confindustria, in occasione di un'audizione sulla manovra nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, sottolineando che gli aspetti problematici ...