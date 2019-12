Bimbo di 9 anni scende sui binari | il treno lo travolge | “A scuola lo bullizavano”

Modella 28enne - madre di un Bimbo di 2 anni - trovata morta : era sparita da 5 giorni : Aveva un figlio di 2 anni e faceva la Modella part time, Holly Capron, giovane di 28 anni trovata senza vita. Era scomparsa da 5 giorni quando è avvenuto il tragico ritrovamento del suo cadavere. La sua morte ha sconvolto la comunità di Exeter, città inglese in cui viveva. Pare che la giovane non stesse attraversando un periodo facile. La scomparsa di Holly Capron Come riporta il Daily Mail, la scomparsa di Holly Capron era stata ...

Uccisero davanti a un Bimbo di tre anni : arrestato l’ultimo killer : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – In manette anche l’ultimo soggetto coinvolto nell’omicidio in cui perse la vita Luigi Mignano e rimase ferito il figlio. Era il 9 aprile 2019. la vittima era in Via Sorrento, nel quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli: stava accompagnando il nipote di tre anni a scuola quando – sotto gli occhi atterriti del bambino – è stato ucciso da diversi colpi d’arma da fuoco. Sfuggito al recente blitz che ha ...

USA - Bimbo di 2 anni torna nella casa in fiamme per cercare il suo cane : muoiono insieme : La tragedia si è consumata in Arkansas, Stati Uniti, nella cittadina di Gentry. Loki Sharp era un bellissimo bambino di 23 mesi, con gli occhi azzurri. Loki era allegro, socievole, vivace, innamoratissimo del suo cagnolino, un cucciolo come lui, cresciuti insieme, inevitabilmente legatissimi. Sabato scorso in una delle stanze della loro casa si è sviluppato un incendio devastante, immediatamente i genitori sono usciti dalla casa insieme al ...

A 84 anni percorre 60 km al giorno per accompagnare un Bimbo cieco a scuola : Per 8 mesi ha percorso 60 km ogni mattina per accompagnare a scuola un bambino immigrato macedone cieco dalla nascita. Si tratta di Romano Carletti, un pensionato di 84 anni, già “nonno d’Italia”, a cui è stato assegnato il Premio Louis Braille dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (Uici), che celebra di anno in anno personaggi e organizzazioni che hanno dato un contributo decisivo per migliorare la ...

Bambino Gesù : bronco 3D su Bimbo di 5 anni - primo intervento in Europa : intervento eccezionale all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma: impiantato un ‘bronco’ riassorbibile stampato in 3D su un bimbo di 5 anni. Si tratta della prima operazione del genere in Europa, grazie alla quale il piccolo paziente potrà respirare normalmente fino alla guarigione da broncomalacia, un cedimento della parete bronchiale che impediva la corretta funzionalità di un polmone. Ed è così che il ‘bioprinting’ 3D inaugura una nuova ...

Salute : al Bambino Gesù impiantato primo bronco 3D a Bimbo di 5 anni : Un “bronco” riassorbibile stampato in 3D per restituire il respiro a un Bambino di 5 anni. È stato impiantato all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, con un intervento sperimentale, su un paziente affetto da broncomalacia, un cedimento della parete bronchiale che impediva il normale flusso di aria nel polmone sinistro. È la prima operazione di questo genere in Europa. Il dispositivo, realizzato grazie a un lavoro d’équipe durato oltre 6 mesi, ha ...

Bimbo di 6 anni cade dallo spazzaneve : travolto e ucciso dal padre : Il piccolo Herman Slaughter, di soli 6 anni, è stato purtroppo travolto e ucciso da uno spazzaneve alla guida c’era suo padre. E’ morto a soli 6 anni dopo esser stato schiacciato dallo spazzaneve che il padre stava guidando. La vittima è Herman Slaughter e viveva nello Utah (Stati Uniti) assieme alla sua famiglia. Il […] L'articolo Bimbo di 6 anni cade dallo spazzaneve: travolto e ucciso dal padre è apparso prima sul sito ...

Caserta - travolto in bicicletta da una vettura in corsa muore un Bimbo di 12 anni : Era in bicicletta sulla strada nazionale Appia a Santa Maria a Vico, nel Casertano, quando è stato travolto e ucciso da un’automobile in corsa. L’arteria è molto pericolosa e le macchine sfrecciano ad alta velocità, ma questo non lo poteva sapere Paolo Zimbardi, il bambino di 12 anni che, uscito di casa, si era allontanato dalla sua abitazione di Arienzo, un piccolo centro che confina con Santa Maria a Vico, per fare un giro all’aria aperta. Lo ...

Patrigno ustiona Bimbo di 7 anni con l’acqua bollente : aveva preso un brutto voto : Patrigno ustiona bimbo di 7 anni con l’acqua bollente: aveva preso un brutto voto. L’uomo voleva punire in questo modo il piccolo per non essere andato bene a scuola. Con una doccia d’acqua bollente ha provocato le ustioni sul cuoio capelluto del bimbo. Questo è stato il gesto compiuto dal Patrigno su un bambino di […] L'articolo Patrigno ustiona bimbo di 7 anni con l’acqua bollente: aveva preso un brutto voto è ...

Bimbo malato e abbandonato a Torino : “Per Giovannino raccolti 12mila euro. È stabile” : Il piccolo Giovannino, il Bimbo nato ad agosto all'ospedale Sant'Anna di Torino e abbandonato dai genitori perché affetto da Ittiosi Arlecchino, è stabile: lo hanno confermato fonti ospedaliere a Fanpage.it su spinta di alcuni lettori che hanno anche partecipato attivamente alla raccolta fondi lanciata dal Comune. Il vicesindaco Schellino: "Al 19 novembre raccolti 12mila euro. Ora, cali il silenzio su questa storia".Continua a leggere