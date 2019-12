Bimba di tre anni precipita dal quinto piano e muore | la mamma era uscita per pochi minuti

Precipita dalla finestra del quinto piano : morta Bimba di tre anni : La tragedia è avvenuta nel pomeriggio nel centro storico di Genova. Inutili i soccorsi, per la piccola non c'è stato nulla...

Genova - Bimba di tre anni cade dal quinto piano di un palazzo del centro storico e muore : Una bambina di tre anni è morta mercoledì pomeriggio dopo essere caduta dal balcone del quinto piano della casa dove viveva. L’episodio è avvenuto in piazza Fossatello, nel centro storico di Genova. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e le volanti della polizia che stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, la piccola si sarebbe sporta dal balcone ed è precipitata nel vuoto. L'articolo ...

Uccide tre persone - si accoppia con un cadavere e violenta una Bimba : arrestato mostro di 38 anni : Un uomo colpevole di triplice omicidio, necrofilia e violenza sessuale ai danni di una bambina di appena 10 anni è stato arrestato nell’Uttar Pradesh. Una violenza disumana, accoppiata alla totale assenza di empatia e ad una componente di macabra perversione connotano i crimini che un 38enne indiano ha compiuto ai danni di una famiglia. L’uomo […] L'articolo Uccide tre persone, si accoppia con un cadavere e violenta una bimba: ...

Caserta - arrestato sacerdote di Trentola Ducenta : molestava una Bimba di 11 anni : Ignazio Riccio La piccola ha registrato con il suo telefonino le frasi choccanti pronunciate durante gli incontri tenuti con il prete nella parrocchia È accusato di aver molestato una bambina di 11 anni il sacerdote Michele Mottola, arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Aversa, nel Casertano. Il parroco di Trentola Ducenta è finito in manette questa mattina; le prove nei suoi confronti sembrano essere schiaccianti, ...

Bimba di 5 anni investita da un’auto mentre attraversa la strada. È grave : Siamo a Udine, dove una Bimba di appena 5 anni, che adesso si trova ricoverata all’ospedale, è stata investita ieri pomeriggio a Cervignano del Friuli in via Turoldo, all’angolo con via Manzoni, mentre attraversava la strada. Prontamente soccorsa dal personale sanitario, le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stata pertanto trasportata in ambulanza nel nosocomio del capoluogo friulano. Stando alle prime ricostruzioni, la piccola, che ...

Brasile - Bimba di 8 anni uccisa mentre è con la nonna : “Colpo esploso dalla polizia” : Tragedia in Brasile, dove una bambina di 8 anni, Ágatha Félix, è morta dopo essere stata colpita alla schiena da un proiettile esploso da un agente di polizia durante uno scontro a fuoco nella favela Complexo Alemão, a Nord di Rio de Janeiro. La piccola stava tornando a casa con la nonna quando è stata presa forse per rimbalzo. Proteste in tutto il Paese: "Smettete di ucciderci".\\Tragedia Rio de Janeiro: una bambina di otto anni è morta ...

Jessica Victor Guedes incinta al sesto mese muore mentre va a sposarsi. I medici salvano la Bimba : incinta, la giovane Jessica Victor Guedes, 30 anni, avrebbe realizzato il sogno di sposare il tenente Flavio Gonçalves, 31 anni, domenica scorsa (15 settembre). Ma sulla porta della chiesa, pochi minuti prima di entrare, la ragazza è svenuta. Lo sposo e la sua famiglia, preoccupati perché non sembrava un semplice malore dovuto dall’emozione, hanno deciso di portarla al pronto soccorso dell’ospedale vicino.\\Ma da lì i medici hanno deciso di ...

Treviso - sceglie chemio meno invasiva per far nascere la sua Bimba : morta neomamma di 29 anni : Ha rinunciato a curarsi pur di far nascere la bambina che portava in grembo. Ma solo tre mesi dopo aver partorito è morta, sconfitta da una aggressiva forma di tumore al seno che non le ha lasciato scampo. È questa la storia di coraggio di Glory Obibo, 29enne residente a Treviso, deceduta la scorsa domenica 18 agosto circondata di suoi cari, dalla figlia e dal marito Samuele Nascimben. I due si erano conosciuti quando Glory dalla Nigeria è ...

Bibbiano - alla psicologa arrestata incarico per curare Bimba mentre è ai domiciliari : Nadia Bolognini, una delle psicologhe coinvolte nel caso Bibbiano ed ex moglie di un altro degli indagati nell‘inchiesta "Angeli e Demoni", Claudio Foti, è ai domiciliari dal 27 giugno scorso ma questo non ha impedito che una settimana dopo l'arresto, quindi a scandalo già scoppiato, il dirigente dell’unione dei Comuni dell'Area Nord di Modena le affidasse l'incarico per seguire una bambina tolta alla famiglia e affidata a una comunità ...