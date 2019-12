Biglietto d’Oro a Sorrento per Boldi e De Sica | “Stiamo già pensando a un nuovo film

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – ‘Amici come prima’, anzi più di prima. Massimoe Christian Dericevono ild’Oro aed anticipano di essere gia’ al lavoro per un altro progetto insieme dopo il successo deldella ‘reunion’, premiato ancora una volta dal pubblico e tra i più visti della stagione. ‘ “Il mio prossimo impegno sara’ con Alessandro Siani, anche Massimo ha un altro progetto in programma ma stiamo gia’a una grande sceneggiatura insieme – racconta De– mi chiedo però dove saremo questa volta? Conandrei anche su Marte, con i nostriabbiamo girato gia’ il mondo”. ‘‘E’ il mio 31esimod’oro”, questo è il mio premio preferito sottolinea Deattualmente in sala con ‘Sono ...

