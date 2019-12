Bibbiano,Zingaretti:chi chiederà scusa?

"La campagna indecente contro Pd e il sindaco dinon si dimentica.Ma oggi c'è una altra domanda.Chiad Andrea Carletti e alle persone messe alla gogna ingiustamente?"Così il Così il segretario Pddopo che la Cassazione ha rimesso in libertà il sindaco Carletti perché non sussistono le condizioni per l'arresto. "La Giustizia sta facendo chiarezza e ha tutto il nostro sostegno. A chi ha utilizzato una storia di cronaca giudiziaria per organizzarci una campagna politica dico nuovamente:vergognatevi!"(Di mercoledì 4 dicembre 2019)