Bibbiano | stop agli arresti domiciliari per il sindaco del Comune | lo ha detto la

newnotizie

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Andrea Carletti,di, non dovrà più vivere in regime di. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione La Corte di Cassazione ha stabilito che non c’erano i presupposti per arrestare ildiAndrea Carletti nell’ambito dell’inchiesta “Angeli e Demoni” e, pertanto, ha revocato gliche erano stati … L'articoloper ildel: lo hala Cassazione NewNotizie.it.

fabbri333 : Affidi, stop domiciliari sindaco Bibbiano - Emilia-Romagna - - serenel14278447 : Affidi,stop domiciliari sindaco Bibbiano. Non c'erano condizioni per l'arresto. - ilfendente : Affidi, stop domiciliari sindaco Bibbiano -