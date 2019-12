Bibbiano | Salvini non ritratta | “Si scusino quelli che hanno sottratto i bimbi alle loro

Salvini su Bibbiano : “le scuse deve farle chi ha strappato i bambini alle famiglie” : Nella giornata di oggi, il leader della Lega Matteo Salvini si è espresso sul caso degli affidi di Bibbiano, dopo che la Cassazione ha revocato l’obbligo di dimora al sindaco Pd Carletti, affermando che le scuse devono farle solamente coloro che hanno per anni perpetrato questo “indegno” sistema di adozioni e anche coloro che lo […] L'articolo Salvini su Bibbiano: “le scuse deve farle chi ha strappato i bambini alle ...

Bibbiano - Carletti scarcerato - può tornare a fare il sindaco. Salvini: "Sistema indegno": Bibbiano, il sindaco Carletti scarcerato. Salvini: "Le scuse? Non le dobbiamo fare noi ma coloro che hanno coperto questo sistema indegno" Bibbiano (REGGIO EMILIA) – Bibbiano, scarcerato il sindaco Carletti. Dopo la decisione di revocare l'obbligo di dimora, il primo cittadino potrà riprendere il suo mandato. "Dopo la revoca delle misure – ha precisato il Prefetto – può ritornare a fare il sindaco

Salvini : Forteto"vergogna come Bibbiano" : 02.51 "Siccome c'è qualcuno che sta cercando di insabbiare, che fa finta di nulla, la mia prossima tappa in Toscana sarà al Forteto, che come Bibbiano è stato protagonista di una vergogna assoluta". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini dal palco della cena elettorale del Carroccio a Firenze.

Meloni, Borgonzoni e Salvini denunciati alla Corte Europea per le frasi su Bibbiano: "Parlateci di Bibbiano" mesi fa era diventato quasi uno slogan politico: più volte il centrodestra aveva chiesto al Partito Democratico di raccontare in maniera più dettagliata le vicende legate al piccolo centro del reggiano, dove, nel dibattito, si chiedevano spiegazioni ai dem su una presunta responsabilità di un'amministrazione di centrosinistra su ipotizzati casi di affidi illegittimi di minori tolti in maniera poco chiara alle famiglie.

Salvini durissimo sui fatti di Bibbiano: "In Emilia grazie a un sistema si portavano via i bambini dalle mamme e i papà - quindi giù le mani dai bimbi": Un durissimo attacco di Matteo Salvini è partito da Reggio Emilia al sistema tristemente noto di affidamento di bambini avvenuto a Bibbiano in Emilia. Gli affidamenti facili avvenuti in quella cittadina e in altri comuni Emiliani hanno portato alla luce fatti in via di verifica su affidamenti molto "facili" avvenuti togliendo i bambini alle loro famiglie naturale perché vittime di probabili fasulli abusi. Matteo Salvini sui fatti

Salvini all'attacco: "M5s senza decenza - finora Pd era partito di Bibbiano e Banca Etruria…": Il leader della Lega, Matteo Salvini, si scaglia contro il Movimento 5 Stelle: "Per il M5s il Pd era il partito di Mafia capitale, di Bibbiano, dei poteri forti e di Banca Etruria. Ma c'è un limite alla decenza...". Poi se la prende con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, definendolo "l'avvocato del ciuffo".