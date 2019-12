Biathlon oggi | Individuale maschile Oestersund 2019 | orario d’inizio | tv | streaming

oasport

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) La Coppa del mondo/2020 diha appena terminato il suo weekend inaugurale con le staffette miste e le sprint disputatesi in Svezia ad Östersund. La prima tappa continua il proprio programma nella stessa località scandinava, dove da domani si tornerà in azione per le Individuali che saranno seguite nel weekend dalle staffette. Johannes Bø è partito col botto e ha subito frenato i tentativi di rivalsa del rivale francese Martin Fourcade che però è apparso in ottima forma e adora il format della 20km. La sfida tra i duesarà apertissima, ma da tenere sott’occhio ci saranno anche il russo Alexander Loginov, il rientrante tedesco Arnd Peiffer, gli altri francesi di punta in particolare con Quentin Fillon Maillet e Tarjei Bø che è stato quello che fin ora ha impressionato di più assieme al fratello. L’della Coppa del mondo di...

DarioBuzzoni : RT @azzurridigloria: ? BIATHLON, COPPA DEL MONDO 2020 ? Inarrestabile Dorothea Wierer! Due su due pazzesco all'esordio in @IBU_WC per la… - nikifigus : RT @azzurridigloria: ? BIATHLON, COPPA DEL MONDO 2020 ? Inarrestabile Dorothea Wierer! Due su due pazzesco all'esordio in @IBU_WC per la… - azzurridigloria : ? BIATHLON, COPPA DEL MONDO 2020 ? Inarrestabile Dorothea Wierer! Due su due pazzesco all'esordio in @IBU_WC per… -