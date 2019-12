ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Un omicidio a, a mezzo. 23 agosto 2019: un uomo si avvicina in bici alla vittima in un parco, il Kleiner Tiergarten, spara due colpi mirati e poi abbandona nel fiume Sprea la bicicletta, una parrucca e l’arma usata per ucciderlo. Viene arrestato: è russo. Chi muore è Zelimkhan Khangoshvili, 40 anni, un richiedente asilo georgiano: è un ex militare che ha combattuto in Cecenia dal 1999 al 2009 e in Ucraina tra i separatisti e che ha lavorato anche in Georgia. Sempre contro i russi. Una storia che secondo la sua ex moglie, Manana Tsatieva, ha innescato l’omicidio. Lei poi, è sempre stata convinta che dietro la sua morte ci fosse Mosca, che non ha mai collaborato alle indagini. E oggi anche la Germania lo è:ha infatti annunciato l’one di due funzionari russi dei servizi segreti, dichiarati ‘persone indesiderate con effetto ...

Noovyis : (Berlino, il caso dell’ex combattente ceceno ucciso in pieno giorno: espulsi due 007 di Mosca. E il killer arrestat… - sim_slp3 : @BorisRome79 @matteozenatti @Ilsolito_In io a Berlino ho sempre pensato che i mezzi fossero in orario perché in cas… - MilanoFinanza : Mentre Berlino salva NordLB a modo suo il caso della Popolare Bari resta in alto mare -