Berlino 2020 | a Helen Mirren l' Orso d' oro alla carriera

Basket - Eurolega 2019-2020 - 8a giornata : impresa Alba Berlino in casa del Panathinaikos - il Real Madrid batte il Barcellona : Serata di sorprese, di grandi classici e di vittorie roboanti, quella che l’Eurolega ha visto in campo oggi nella prima parte dell’ottava giornata. Andiamo a vedere quanto accaduto anche oltre l’incontro tra Khimki e Milano. Dopo questa sera, al comando ci sono cinque squadre (e potrebbe non essere finita qui): Barcellona, Khimki, Milano, Maccabi Tel Aviv e Anadolu Efes. LA CRONACA DI KHIMKI MOSCA-OLIMPIA MILANO ANADOLU EFES ...

Basket - Eurolega 2019-2020 - 5a giornata : Olimpia Milano di sostanza a Berlino - vittoria con recupero nel terzo quarto e controllo nell’ultimo : Arriva il quarto successo consecutivo per l’Olimpia Milano in quest’edizione di Eurolega, nella prima delle due metà del doppio turno che questa settimana interesserà tutti i club della massima manifestazione continentale. L’A|X Armani Exchange di Ettore Messina batte con il punteggio di 78-81 l’Alba Berlino, in una partita non delle più belle, ma conquistata con la sostanza e con un rientro di valore assoluto nel terzo quarto. Per ...

DIRETTA Alba Berlino-Milano - Eurolega basket 2019-2020 : orario - tv - streaming - programma : E’ arrivato il momento della settimana con il doppio impegno europeo per l’Olimpia Milano. Una tre giorni che si apre questa sera per la squadra di Ettore Messina in Germania con la sfida all’Alba Berlino, mentre venerdì poi Milano affronterà al Forum il fortissimo Barcellona. Milano è reduce da una fantastica vittoria in casa contro il Fenerbahce e, dopo la sconfitta all’esordio con il Bayern Monaco, ha infilato tre successi di fila ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : vittorie facili per Barça e Olympiacos. Khimki ed Efes battono a fatica Vitoria e Berlino : Si sono svolte oggi le ultime cinque partite in programma nella seconda giornata di Eurolega 2019-2020. vittorie roboanti per Barcellona e Olympiacos, mentre il Khimki batte di misura il Baskonia e l’Efes ha bisogno di un supplementare per superare una coriacea Alba Berlino. CLICCA QUI PER LA CRONACA DI BAYERN MONACO-OLIMPIA MILANO ZENIT ST. PETERSBURG – FC BARCELONA Tutto facile per Barcellona alla Sibur Arena di San Pietroburgo. I ...