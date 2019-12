Beautiful | Steffy e Hope | lo scambio di culle arriva nelle puntate italiane Anticipazioni

Beautiful - anticipazioni USA : HOPE e STEFFY di nuovo rivali in passerella? : Come riportatovi di recente, nelle prossime puntate americane di Beautiful, HOPE Logan e STEFFY Forrester avranno occasione per un nuovo confronto. Ciò avverrà quando la figlia di Ridge vorrà informazioni dalla sorellastra sulla catena di eventi che l’ha portata a mentire sulla morte di Thomas (o, più precisamente, su quella che per 24 ore HOPE e Brooke hanno ritenuto essere tale, visto che in realtà il ragazzo è in realtà vivo). Ora, ...

Beautiful - anticipazioni americane : Hope e Steffy si scontrano ancora a causa di Thomas : Le trame di Beautiful trasmesse negli Stati Uniti negli ultimi mesi hanno parzialmente accantonato la rivalità tra Steffy e Hope. Persino la scoperta della vera identità di Beth (Phoebe) non ha scatenato dure discussioni tra le due storiche nemiche, dato che la Forrester nulla ha potuto quando la Logan ha ripreso con sé la bambina. Ma questo clima di buonismo è destinato a cambiare già a partire dalle prossime puntate americane. L'oggetto della ...

Beautiful - anticipazioni : Steffy adotta una bambina - Hope apprende che Beth è morta : Nuovo spazio dedicato alle notizie di Beautiful, una delle soap opera più amate dai telespettatori di tutto il mondo. Le anticipazioni delle puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano su Hope Logan e Steffy Forrester, le quali vivranno emozioni contrastanti nel corso dei nuovi appuntamenti. Scendendo nel dettaglio, la moglie di Liam cadrà nella disperazione quando apprenderà che Beth è deceduta dopo il parto. La figlia ...

Anticipazioni Beautiful : Steffy dà una sorella a Kelly - la tragedia di Hope : Beautiful Anticipazioni: Hope vive una tragedia, Steffy pensa all’adozione Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5, Steffy dà una sorella alla sua piccola Kelly. Il grande desiderio della giovane Forrester viene finalmente realizzato. Da sempre la figlia di Ridge dichiara di voler dare una sorella alla bambina, per permetterle di […] L'articolo Anticipazioni Beautiful: Steffy dà una sorella a Kelly, la ...

Beautiful - Liam torna da Steffy? La gaffe di Sally cambia tutto : Puntate americane Beautiful: una gaffe di Sally può cambiare tutto per Liam Liam tornerà tra le braccia di Steffy nel corso delle prossime puntate americane di Beautiful? Ebbene una gaffe di Sally potrebbe cambiare tutto ciò che è stato ipotizzato in queste settimane. Ma facciamo prima il punto della situazione. Dalle anticipazioni americane sappiamo che […] L'articolo Beautiful, Liam torna da Steffy? La gaffe di Sally cambia tutto ...

Beautiful - anticipazioni USA : STEFFY e HOPE - guerra fredda? Il confronto : Nelle prossime puntate americane di Beautiful si instaurerà un nuovo clima di tensione tra STEFFY Forrester e HOPE Logan, quando la maggiore affronterà la sorellastra per quanto accaduto con Thomas. La figlia di Ridge si confronterà con la rivale su come quest’ultima ha manovrato il fratello, finendo per nasconderne l’apparente morte (ciò quando la spinta di HOPE per rifiutare un bacio dello stilista l’ha fatto finire in una ...

Beautiful - Steffy vs Hope : Jacqueline MacInnes Wood accusa la Logan : Beautiful, Jacqueline MacInnes Wood dice la sua sulla lotta tra Steffy e Hope Esattamente come Brooke e Taylor, oggi Hope e Steffy sono una contro l’altra. Le anticipazioni americane di Beautiful continuano a vedere le due giovani protagoniste della soap scontrarsi, in una lotta senza tregua. Sembrava avessero trovato finalmente un punto d’incontro, al fine […] L'articolo Beautiful, Steffy vs Hope: Jacqueline MacInnes Wood ...

Beautiful - spoiler : Reese rapisce la figlia di Hope e Liam per venderla a Steffy : Gli spoiler di Beautiful in onda nelle prossime settimane su Canale 5 annunciano il rapimento della piccola Beth. Ebbene sì, la figlia di Hope Logan e Liam Spencer sarà data in adozione a Steffy Forrester dopo essere stata rapita durante il parto da Reese Buckingham per racimolare una cospicua somma di denaro. Un grave gesto che, siamo sicuri, susciterà l'indignazione degli amanti della soap opera americana. Beautiful: Reese necessita di ...

Beautiful cast : nuovo amore per Steffy? Ecco chi potrebbe essere l’attore : Puntate americane Beautiful, nuovo amore per Steffy: nel cast potrebbe arrivare un affascinante attore Gli ultimi rumors sulla vita amorosa di Steffy in Beautiful vedono arrivare nel cast un nuovo personaggio. In America non si parla d’altro che del possibile arrivo di questo attore sul set della nota soap. Gran parte dei telespettatori vorrebbero vedere […] L'articolo Beautiful cast: nuovo amore per Steffy? Ecco chi potrebbe essere ...

Beautiful Anticipazioni 26 novembre 2019 : Taylor allo scoperto! Ecco cosa rivela a Steffy : Taylor confessa a Steffy di avere una relazione con Reese e la Forrester, preoccupata, la mette in guardia.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 25 novembre : Natale senza Steffy? : BEAUTIFUL, Anticipazioni puntata 25 novembre: Natale a casa Forrester senza Steffy? Il veto delle Logan mette alla porta le donne Forrester

Beautiful Trame dal 25 novembre all'1 dicembre 2019 : Liam non parte con Hope a causa di Steffy : Le anticipazioni per l'ultima settimana del mese di novembre, rivelano che i coniugi Spencer saranno costretti a separarsi. Hope partirà per Catalina, mentre Liam dovrà stare accanto a Steffy...

Beautiful Anticipazioni 25 novembre 2019 : Steffy darà una sorellina a Kelly : Dopo l'esclusione di Taylor, Steffy si rende conto che Hope non permetterà mai a sua figlia di frequentare la sua casa e sua sorella. E' per questo che vuole adottare una bambina che cresca con Kelly!

Anticipazioni Beautiful del 25 novembre : Steffy vuole adottare una sorellina per Kelly : Continua la fortunata soap americana Beautiful, che dal marzo del 1987 continua a raccogliere il favore del pubblico con circa tre milioni di telespettatori ogni giorno. Le vicende della prossima puntata che andrà in onda lunedì 25 novembre 2019, mostreranno gli intrighi del dottor Reese e la decisione della giovane Steffy. Cresce in Steffy la consapevolezza che Hope terrà lei e la piccola Kelly lontane dalla sua vita. Steffy sente che la sua ...