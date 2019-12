Basta | non fate rumore E i magrebini pestano il negoziante

Malika Ayane : "A X Factor - se sei donna e dura - dicono che sei isterica - hai ciclo o non scopi abBastanza" : In un X Factor che fatica a brillare, Malika Ayane sembra la novità più convincente al tavolo della giuria. A giudicare dai commenti sui social, la cantante è la new entry più apprezzata dell’ultima edizione del talent targato Sky, ma i suoi giudizi taglienti e decisi hanno attirato anche diverse critiche. “Per una donna è più difficile mostrarsi dura con gli altri”, spiega ...

Mes - Conte punta a un rinvio : “Non lo escludo - ma ora Basta propaganda” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non esclude un rinvio sul Mes, ma chiarisce anche alcuni punti: "Bisogna dire che esiste già. Bisogna evitare la fanfara propagandistica che fa salire lo spread". L'Italia si esprimerà "solo quando avrà una valutazione complessiva su dove si sta andando, io ancora non ho firmato nulla, tantomeno una cambiale in bianco", assicura Conte.Continua a leggere

Giuseppe Conte : “Non escludo il rinvio del Mes - ma Basta propaganda” : Il premier Giuseppe Conte interviene sul Mes da Londra, dove si trova attualmente per una visita ufficiale:”Io non ho firmato ancora nulla” chiarisce. Poi, di fronte alle accuse mosse contro di lui spiega di non aver firmato nessuna “cambiale in bianco”. Inoltre, ricorda che “fino a quando non si appone una firma ci sono sempre margini per migliorare un Trattato”. Tuttavia, il premier, viste le divergenze ...

NBA 2019-2020 : i risultati della notte (4 dicembre). I Lakers ritornano alla vittoria - a Houston non Bastano i 50 punti di Harden : Sono sette le partite che si sono disputate durante la notte per la stagione NBA 2019-2020. In evidenza il ritorno alla vittoria dei Los Angeles Lakers in quel di Denver e le sconfitte all’overtime per Toronto Raptors e Houston Rockets, ai quali non bastano i 50 punti di James Harden. Andiamo ad analizzare nel dettaglio ciò che è successo. Rialzano subito la testa i Los Angeles Lakers che, dopo la sconfitta patita a domicilio per ...

NBA 2019-2020 : i risultati della notte (4 dicembre). I Lakers ritornano alla vittoria - a Houston non Bastano i 50 punti di Harden : Sono sette le partite che si sono disputate durante la notte per la stagione NBA 2019-2020. In evidenza il ritorno alla vittoria dei Los Angeles Lakers in quel di Denver e le sconfitte all’overtime per Toronto Raptors e Houston Rockets, ai quali non bastano i 50 punti di James Harden. Andiamo ad analizzare nel dettaglio ciò che è successo. Rialzano subito la testa i Los Angeles Lakers che, dopo la sconfitta patita a domicilio per mano dei ...

LIVE Dinamo Sassari-Manresa 73-74 - Champions League basket in DIRETTA : non Basta un super Evans ai sardi - catalani corsari al PalaSerradimigni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:25 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Brutta sconfitta per la Dinamo, con Manresa che trova la prima vittoria stagionale lontana dalle mura amiche. Dopo aver toccato il meno 12 i catalani, trascinati dall’mvp della partita Ryan Toolson, hanno raggiunto Sassari a fine terzo quarto e sono stati più lucidi nel finale. Ai sardi non basta ...

La buona notizia è la proroga delle quote rosa - la cattiva è che non Basta : Nel marasma della politica, una buona notizia è l’approvazione di un emendamento (Fregolent e Ungaro) in Commissione Finanze per la proroga delle quote rosa previste dalla Legge Golfo-Mosca che prevede che almeno un terzo dei Consigli di amministrazione e dei Collegi sindacali sia composto da donne, ma che si sarebbe esaurito nel 2022.Si trattava di un provvedimento a tempo determinato nella convinzione che nel frattempo sarebbe ...

‘Non hai rispetto per Carlotta - Basta menzionare Fabrizio Frizzi’ : Rita dalla Chiesa nella bufera [FOTO] : Rita dalla Chiesa di nuovo nella bufera Alcune ore fa è scoppiata una nuova polemica intorno a Rita dalla Chiesa. Enne sì, l’ex conduttrice di Forum è finita nuovamente al centro delle polemiche per aver menzionato il suo ex marito Fabrizio Frizzi, venuto a mancare il 26 marzo 2018. La donna, infatti, dopo la morte […] L'articolo ‘Non hai rispetto per Carlotta, basta menzionare Fabrizio Frizzi’: Rita dalla Chiesa nella ...

IVANA TRUMP/ 'Sposarmi di nuovo? No Basta - ho finito!' - Non è la d'Urso - : IVANA TRUMP ospite a Live - Non è la d'Urso proprio con l'ex compagno Rossano Rubicondi: 'sono single, la nostra storia ha fatto il suo corso'.

Priyanka Chopra e Nick Jonas - un anno di matrimonio : «Per sempre non è abBastanza» : Il primo anniversario di matrimonio di Nick Jonas e Priyanka ChopraIl primo anniversario di matrimonio di Nick Jonas e Priyanka ChopraIl primo anniversario di matrimonio di Nick Jonas e Priyanka ChopraIl primo anniversario di matrimonio di Nick Jonas e Priyanka ChopraIl primo anniversario di matrimonio di Nick Jonas e Priyanka ChopraIl primo anniversario di matrimonio di Nick Jonas e Priyanka ChopraÈ trascorso un anno dal matrimonio di Priyanka ...

Colesterolo alto : come abbassarlo in 4 mosse e cosa fare se cambiare lo stile di vita non Basta : Il Colesterolo, in quantità fisiologiche, è indispensabile per la costruzione di cellule sane, mentre quando è alto costituisce uno dei fattori di rischio maggiori per le malattie cardiache. Il Colesterolo in eccesso può causare la formazione di depositi di grasso nei vasi sanguigni, detti anche placche aterosclerotiche, che a loro volta contribuiscono a restringerne il lume, provocando infarto e ictus per ostruzione al passaggio del sangue. Il ...

Torino - una vittoria non Basta : dura contestazione dei tifosi in città : Torino, la vittoria contro il Genoa non è bastata a placare la contestazione: la rabbia dei tifosi in città contro giocatori, tecnico e società Se per l’altra sponda di Torino vincere è l’unica cosa che conta, in granata l’antifona non funziona. Se n’è accorto l’intero ambiente a margine del successo di Marassi, con Bremer ad incornare di misura il Genoa. Tre punti che danno respiro alla classifica granata, ma nel ...

A Genova salta l’intitolazione del ponte a Fabrizio Quattrocchi : non Basta “morire come un italiano” per avere un riconoscimento : “Adesso vi faccio vedere come muore un italiano” pronunciando queste parole, cercando di togliersi il cappuccio col quale gli era stato coperto il volto, Fabrizio Quattrocchi fu ucciso in Iraq nel 2004, dopo essere stato preso in ostaggio a Bagdad, il 13 aprile di quell’anno, insieme ai colleghi Umberto Cupertino, Maurizio Agliana e Salvatore Stefio, da parte di miliziani del gruppo “Falangi Verdi di Maometto“. A ...

Autostrade - lettera di Benetton : «Basta odio contro la mia famiglia. Chiedo serietà - non indulgenza» : Gentile Direttore, trovo necessario fare chiarezza su un grande equivoco, nessun componente la famiglia Benetton ha mai gestito Autostrade. La famiglia Benetton è azionista al 30 per cento di...