Basket - Ojars Silins firma con la leonessa Brescia. Sostituirà l’infortunato Ken Horton

forzazzurri

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Come riporta un comunicato stampa presente sul sito ufficiale della, il giocatore cheKen, fuori due mesi, è una vecchia conoscenza della pallacanestro italiana: il lettone, in passato, ha giocato con Reggio Emilia, Trento, Trieste e Avellino, prendendo parte anche a due finali scudetto. Ala di due metri e sei dotata di buon tiro dall’arco,era anche entrato al Draft NBA 2014, senza però venire scelto. L’anno scorso aveva giocato ad Avellino ed era rimasto senza squadra dopo che quest’ultima aveva rinunciato a partecipare al campionato di Serie A 2019-2020. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Loading… Loading… Credit: Ciamillo L'articolocon la ...

SiccardiCarlo : RT @LeonessaBrescia: Nuova pedina per la Germani Basket Brescia, ufficiale l'arrivo di Ojars Silins ?? - gp_paolo : RT @LeonessaBrescia: Nuova pedina per la Germani Basket Brescia, ufficiale l'arrivo di Ojars Silins ?? - Pianeta_Basket : UFFICIALE A - Ojars Silins è un nuovo giocatore della Germani… -