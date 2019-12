Basket - Eurolega femminile 2019-2020 - 6a giornata : Venezia affonda nella prima metà di gara - Praga passa al Taliercio : Performance da dimenticare al Taliercio per l’Umana Reyer Venezia in Eurolega femminile. nella sesta giornata del massimo torneo continentale, la formazione di coach Giampiero Ticchi esce nettamente sconfitta contro le ceche dell’USK Praga con il punteggio di 50-77. A decidere le sorti dell’incontro è una prima metà di gara completamente negativa per la Reyer,che paga un passivo di 16-50 all’intervallo. Buona parte dei 18 ...

Basket - Ettore Messina : “Olimpia oltre le attese in Europa. NBA ed Eurolega non devono copiarsi” : Il Basket italiano ha riaccolto in questa stagione Ettore Messina, allenatore e presidente dell’Olimpia Milano. L’ex assistente dei San Antonio Spurs è stato intervistato da La Stampa, dove ha parlato del suo primo approccio con la società Olimpia: “Non sapevo che cosa aspettarmi, nè volevo fidarmi dei sentito dire. Sono molto contento delle persone che mi circondano in campo e fuori. Parlare bene del signor Armani è pleonastico, ...

Olimpia Milano-Stella Rossa : data - orario - programma - tv - Eurolega Basket 2019-2020 : Dodicesima giornata dell’Eurolega ed impegno casalingo per un’Olimpia Milano che cerca il pronto riscatto dopo due sconfitte consecutive. La squadra di Ettore Messina affronterà al Forum la Stella Rossa di Belgrado in un match che Milano deve assolutamente vincere. L’Armani Exchange è reduce dalla brutta sconfitta di Atene contro l’Olympiacos, mentre i serbi hanno vinto sulla sirena contro il Valencia. A|X Armani Exchange ...

VIDEO Basket - Eurolega 2019-2020 : Shane Larkin - la notte dei record con 49 punti in una sola partita! : 49 punti, 5/7 da due, 10/12 da tre, 9/10 in lunetta, 5 assist, 53 di valutazione. Sono questi i numeri della notte magica di Shane Larkin, che distrugge praticamente da solo il Bayern Monaco nell’undicesima giornata di Eurolega, in cui l’Anadolu Efes, grazie al suo contributo, vince per 104-75. Mai nessuno ha segnato tanto nell’era moderna (dal 2000 in avanti) della massima competizione europea: il precedente record, di 41 punti, era ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : i risultati di oggi (29 novembre). Shane Larkin da record - 49 punti! Il CSKA espugna Barcellona - vince il Real : CLICCA QUI PER LA CRONACA DI OLYMPIAKOS-OLIMPIA MILANO Sono quattro le partite andate in scena in questo venerdì per l’undicesima giornata di Eurolega 2019-2020. Spicca ancor più dei risultati la superlativa prestazione di Shane Larkin, che Realizza 49 punti (record assoluto nella massima competizione continentale) nella vittoria dell’Anadolu Efes sul Bayern Monaco. Cade, invece, il Barcellona, demolito in casa da un ritrovato CSKA ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Olympiacos-Olimpia Milano 91-70. I meneghini reggono due quarti - poi i greci li travolgono : Dura due quarti l’Olimpia Milano sul campo dei greci dell’Olympiakos Pireo, prima di venire letteralmente travolta nel terzo periodo, ove i padroni di casa piazzano un parziale di 31-16 e archiviano, sostanzialmente, la pratica. Per i meneghini si tratta della quarta sconfitta stagionale patita in Eurolega, per via della quale scendono al sesto posto della classifica della massima competizione continentale. Parte meglio l’Olympiacos ...

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019-2020 in DIRETTA : 91-70 - dominio greco al Pireo. Brutta serata per la squadra di Messina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della sfida – La presentazione della partita Seconda sconfitta consecutiva per Milano, che ora ha un record di 7-4. Non bastano i 14 punti del Chacho Rodriguez. serata da dimenticare per la squadra di Messina, che cercherà il pronto riscatto la prossima settimana al Forum contro la Stella Rossa. FINISCE QUI! L’Olympiacos domina nel secondo tempo e vince meritatamente. I greci si ...

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019-2020 in DIRETTA : padroni di casa in pieno controllo (74-55) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della sfida – La presentazione della partita 74-55 Due liberi di Nedovic. Tre minuti senza segnare per l’Olimpia. Serata davvero negativa per la squadra di Messina. 74-53 Rubit firma il +21. Notte fonda per Milano. 72-53 Un solo libero per Baldwin. FINISCE IL TERZO QUARTO! 31-16 di parziale per l’Olympiacos che è in pieno controllo. A Milano serve una rimonta miracolosa, ma ...

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019-2020 in DIRETTA : i greci tentano l’allungo (53-44) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della sfida – La presentazione della partita 61-48 Super canestro di Rodriguez in penetrazione. Milano si aggrappa allo spagnolo. 61-46 Rochestie non sbaglia il libero. Massimo vantaggio per l’Olympiacos. 60-46 Rochestie segna con il fallo di Della Valle. 58-46 Rodriguez sblocca Milano dalla lunetta. 58-44 Spanoulis perfetto dalla lunetta. 12-3 di parziale in favore dei ...

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019-2020 in DIRETTA : vantaggio milanese a metà secondo quarto (27-30) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della sfida – La presentazione della partita 27-30 Dentro il libero di Della Valle. Cinque minuti all’intervallo. Fallo tecnico fischiato alla panchina dell’Olympiacos. 27-29 Miracolo di Della Valle sulla sirena dei 24 secondi. Una magia della guardia azzurra con l’aiuto anche del tabellone in penetrazione. 27-27 Terzo tempo di Spanoulis che buca la difesa ...