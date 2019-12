forzazzurri

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Finisce in modo amaro la trasferta al Pabellon Principe Felipe di Saragozza per l’Happy Casa, che perde 96-93 contro i padroni di casa del Casademont dopo due tempie unadi primissimo livello, di ancora maggior valore considerata l’assenza di Adrian Banks. La squadra di Frank Vitucci, pur rimanendo sotto per quasi tutta la partita, resta attaccata concoraggio e trova in Tyler Stone il suo trascinatore, con una prestazione irreale da 27 punti, 19 rimbalzi, 5 assist e 38 di valutazione. Bella prova anche di Alessandro Zanelli con 13 punti, mentre John Brown tira con 5/15 dal campo e resta a 12; 10, invece, per Darius Thompson, Antonio Iannuzzi e Kelvin Martin. Per gli uomini di Porfirio Fisac 21 di Dylan Ennis (6/23 dal campo, ma fa le cose decisive), 16 di Nicolas Brussino, 14 di Javier Justiz, 12 di Nemanja Radovic e 10 del giovane ...

OA_Sport : Basket, Champions League 2019-2020: Brindisi lotta per due supplementari con un grande Stone ma Saragozza vince la… - sportface2016 : #Basket, #ChampionsLeague: #Brindisi ko a #Saragoza al secondo overtime al termine di un match epico - Gianfra33984664 : RT @TottusinPari: UNA DINAMO DISTRATTA PERMETTE ALLA FORMAZIONE CATALANA DEL BAXI MANRESA D’IMPORSI DI MISURA A SASSARI PER 73-74 NELLA CHA… -