Baby Yoda mania | arriva la bambola e The Rock si spaccia per suo padre

Baby Yoda è disponibile in pre-ordine - ma non festeggiate troppo! : Si profila un Natale senza Baby Yoda, nonostante l'apertura del preo-ordine della riproduzione del personaggio. Da oggi, Baby Yoda è disponibile per il pre-ordine, ma a quanto pare chi sognava di regalare la riproduzione del tenero personaggio di The Mandalorian per Natale resterà deluso. Dal primo momento della sua apparizione in The Mandalorian, Baby Yoda ha catturato l'affezione del pubblico, ma ha rappresentato anche un notevole spoiler per ...

The Mandalorian - Laura Dern : "Baby Yoda? L'ho visto a una partita di basket!" : The Mandalorian ha come star l'adorabile Baby Yoda e Laura Dern sostiene di averlo avvistato persino a una partita di basket. Baby Yoda è apparso a una partita di basket, almeno secondo quanto dichiarato da Laura Dern ai microfoni di Variety, suscitando qualche perplessità nel reporter che le aveva chiesto un'opinione sulla star di The Mandalorian. L'attrice, che ha fatto parte del cast di Star Wars: Gli ultimi Jedi, ha infatti dichiarato ...

The Mandalorian e Baby Yoda : ecco come Bryce Dallas Howard ha fatto mantenere il segreto ai suoi figli : The Mandalorian ha avuto alla regia anche Bryce Dallas Howard, messa alla prova nel far mantenere il segreto su Baby Yoda ai suoi figli. The Mandalorian ha avuto Bryce Dallas Howard nel team dei suoi registi e la star ha svelato che la cosa più difficile è stata far mantenere il segreto riguardante Baby Yoda ai suoi figli, che facevano visita sul set e "giocavano" con la nuova creatura di Star Wars che in questi giorni è diventata popolarissima. ...

Baby Yoda : ecco le foto leaked del Funko POP! : Le foto leaked del Funko POP! di Baby Yoda, star assoluta della serie The Mandalorian, hanno fatto la loro comparsa in rete. Le foto leaked del Funko POP! di Baby Yoda, personaggio di The Mandalorian che sta facendo impazzire i fan, sono trapelate in rete. Al momento non è stato annunciato quando le riproduzioni del tenero personaggio verranno commercializzate, ma i fan sono già impazziti di fronte alle immagini. A quanto svelato dalle foto ...

Baby Yoda : perché la sua presenza in The Mandalorian potrebbe cambiare la saga di Star Wars? : Baby Yoda è diventato la Star di The Mandalorian e un interessante articolo spiega perché potrebbe cambiare la saga di Star Wars. The Mandalorian potrebbe regalare agli spettatori una svolta sorprendente legata al personaggio di Baby Yoda, come sembra rivelare una serie di indizi emersi nel corso della visione dei primi episodi della serie disponibile negli Stati Uniti su Disney+. Il sito Cbr.com sostiene infatti che l'esistenza della creatura ...

Avengers : Endgame - Baby Yoda contro Thanos nella parodia video! : Baby Yoda affronta Thanos in Avengers: Endgame, in un video dedicato alla superstar indiscussa di The Mandalorian, nuova serie tv Disney+. Baby Yoda è ora protagonista di un video ispirato ad Avengers: Endgame. Nel filmato in questione, vera e propria sinergia tra due dei principali brand della Disney, viene rielaborata la celebre sequenza dei portali, dove tutti gli eroi annientati da Thanos nel precedente Avengers: Infinity War tornano in ...

Baby Yoda che beve da una tazza è il nuovo meme virale tra i fan di Star Wars! : Baby Yoda continua a conquiStare i fan di Star Wars e l'immagine in cui beve da una tazza è diventata virale online tra i fan di Star Wars. Baby Yoda è nuovamente al centro di un esilarante meme creato grazie a un momento tratto dal quarto episodio di The Mandalorian in cui la simpatica creatura viene mostrata mentre beve da una tazza. L'ormai Star della serie, e di queste ultime settimane del 2019, continua a far parlare di sé a ogni ...

Baby Yoda arriva anche in Star Wars Battlefront 2 grazie alle mod : Con l'arrivo delle primissime immagini dell'atteso ultimo capitolo della nuova trilogia di Star Wars, The Mandalorian, Baby Yoda è subito diventato un meme nella rete.Il personaggio è stato subito molto apprezzato dai fan, tanto che ora potremo ritrovare Baby Yoda anche all'interno di Star Wars Battlefront 2 grazie all'impegno di un fan che sta realizzando una mod apposita.L'utente Reddit Nanobuds1220 ha infatti svelato che la sua mod porterà ...