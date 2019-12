Atalanta | Pasalic convince | le ultime sul riscatto del centrocampista

Atalanta : Gomez - Pasalic e il riempimento dell’area : Pasalic è fondamentale nel consentire all’Atalanta di riempire bene l’area. Gasperini attacca con tanti uomini L’Atalanta è una squadra maestra nell’occupare l’area rivale. Attacca sempre con tanti uomini, coprendo bene il campo sia al centro che in ampiezza. L’apporto degli esterni è fondamentale. La slide sopra mostra una situazione molto interessante. Su una palla a rimorchio, De Roon va al tiro. Oltre ...

Pasalic - l’Atalanta vuole riscattarlo : al Chelsea 15 milioni : Pasalic potrebbe diventare definitivamente un giocatore dell’Atalanta, pronto il riscatto di 15 milioni di euro per il Chelsea Come riporta Tuttosport, l’Atalanta avrebbe intenzione di riscattare Mario Pasalic dal Chelsea. Il costo è di 15 milioni di euro, ma le prestazioni del croato hanno convinto la Dea. Già in prestito dai Blues lo scorso anno, Pasalic è diventato una pedina importante nel centrocampo di Gasperini, anche in ...

Brescia Atalanta : l’importanza offensiva di Pasalic : I gol di Pasalic contro il Brescia espriono l’importanza del giocatore croato per l’Atalanta. Soprattutto quando manca Zapata Muriel ha caratteristiche molto diverse da Duvan Zapata. Dà meno peso in avanti, non riesce a essere un riferimento pericoloso dentro l’area come il compagno. Ciò si vede quando l’Atalanta affronta avversari bassi, che si chiudono. Di conseguenza, gli inserimenti di Pasalic sono determinanti, ...

Doppietta Pasalic e Ilicic - l'Atalanta vince 3-0 a Brescia : Il derby tra Brescia e Atalanta, aperto con i disordini nel pre partita tra due gruppi del tifo organizzato casalingo, sorride a Gasperini

Pagelle e Highlights 14^ giornata : Brescia-Atalanta 0-3 - super Pasalic. Genoa-Torino 0-1 - Bremer condanna i rossoblù. Fiorentina-Lecce 0-1 - decide La Mantia : Pagelle 14 giornata- Tutto pronto per la 14 giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Brescia-Atalanta, derby lombardo dal grande fascino. Occhio anche alla capolista Juventus impegnato nella complicata sfida contro il Sassuolo, quest’ultimo reduce dalla sconfitta contro la Lazio, ma molto costante nel rendimento. Inter pronta a confermare ciò che di […] L'articolo Pagelle e Highlights 14^ giornata: Brescia-Atalanta 0-3, ...

VIDEO Brescia-Atalanta 0-3 - Highlights - gol e sintesi : doppio Pasalic e Ilicic decidono il derby : Non c’è storia nel derby Brescia-Atalanta. Gli orobici, infatti, passeggiano al Rigamonti con il punteggio di 3-0 e mandano sempre più in crisi i ragazzi di mister Fabio Grosso. Sfida che viene indirizzata subito dai nerazzurri che sbloccano il risultato con la prima rete di Mario Pasalic, che raddoppia nella ripresa con un pregevole gol di tacco. I bresciani spariscono dal campo e ci pensa Ilicic a tempo scaduto a fissare il punteggio sul ...

Brescia-Atalanta - con questa Dea non si Pasalic : vittoria per 0-3 e riecco la zona Champions [FOTO] : Brescia Atalanta – E’ terminato l’anticipo del sabato che ha aperto la 14ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. L’Atalanta vince 0-2 e torna momentaneamente al quarto posto a parimerito con Cagliari e Roma, in attesa delle gare di domani. Male il Brescia, che con questa nuova sconfitta rimane in fondo alla classifica. Primo tempo tutto di marca bergamasca: le occasioni di Gomez e Muriel sono il preludio al ...

Brescia-Atalanta 0-3 - le pagelle di CalcioWeb : Pasalic fa quello che vuole - Ilicic scatenato [FOTO] : Brescia-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb – Il muro nerazzurro si abbatte sul Brescia, il derby lombardo è dell’Atalanta. Grazie ad un super Pasalic, autore di una doppietta, gli orobici sbancano il Rigamonti per 0-3 ed inguaiano ancor di più Grosso, che a questo punto rischia. Un gol per tempo per il croato, supportato da un Ilicic scatenato (che ha siglato il terzo gol). Difesa delle Rondinelle frastornata e Balotelli ...

Atalanta : Zapata ko - contro la Juventus con Muriel - Papu Gomez e Pasalic in attacco : Ultima seduta di allenamento oggi per l’Atalanta che aspetta la Juventus domani, 23 novembre, al Gewiss Stadium alle ore 15. Gasperini e Sarri non avranno a disposizione i propri bomber principi: Cristiano Ronaldo e Duvan Zapata hanno ceduto a problemi fisici e non sono stati nemmeno convocati. Due perdite importantissime per le squadre, ma a pesare di più potrebbe essere quella del colombiano visto che i bergamaschi non hanno a disposizione ...

Atalanta-Manchester City 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Pasalic come il mago di Segrate [FOTO] : Atalanta-Manchester City, le pagelle di CalcioWeb – Un pareggio che alla fine si può considerare deludente per l’Atalanta. Sotto per il gol di Sterling, la Dea trova il gol con Pasalic. Rammarico per il finale giocato con il Manchester City senza portiere (espulso Claudio Bravo in porta il difensore Walker). Ottima partita di Hateboer, male Gabriel Jesus, che sbaglia un rigore. In alto la FOTOGALLERY. Atalanta-Manchester City, ...

Live Napoli-Atalanta 1-1 Pasalic vicinissimo al vantaggio : In pochi avrebbero pronosticato che a questo punto della stagione, dopo 9 partite giocate, i bergamaschi potessero presentarsi a Bergamo con 3 lunghezze di vantaggio in classifica sui partenopei, ma...