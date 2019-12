Assunzioni Decatlhon | si ricercano addetti alle vendite | posti per diplomati

Blastingnews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Aperte leanche nella nota azienda di articoli sportivi Decathlon. La società francese, infatti, ricercada inserire in varie sedi d'Italia: Fiumicino, Biella, Villafranca, Bolzano, Montecatini Terme, Voghera, Bassano Del Grappa e Corsico. Si tratta di un'importante opportunità lavorativa per molti giovani che oggi, a causa della grave crisi economica, fanno sempre più fatica a trovare un'occupazione. Decathlon apre le selezioni peralla vendita In particolare, l'azienda è alla ricerca di giovaniper la posizione dialla vendita che potrebbero contribuire allo sviluppo del punto vendita. La risorsa, infatti, dovrà occuparsi di accompagnare il cliente alla vendita dei prodotti offerti da Decathlon, soddisfare le esigenze del cliente, sistemare la merce negli appositi scaffali ed effettuare le operazioni di cassa e resi. Per ...