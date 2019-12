Assicurazione Rc auto | dal 1 gennaio cambia tutto Le nuove tariffe

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutodi Carlo Tarallo Il passaggio a una classe di merito migliore sarà consentito solo al momento della scadenza naturale della polizza Rc(anche per quelle già stipulate) sia per le macchine che per gli altri veicoli. Quindi quando il cittadino sarà in fase di rinnovo. Dovrebbe essere questa la nuova riformulazione della norma sulla Rc, a cui sta lavorando la maggioranza, e che precisa la modifica inserita nel decreto Fiscale. L’emendamento aggiuntivo, come informa l’agenzia Public Policy, è in discussione in queste ore. Con il ritocco, dunque, rimane l’estensione della legge Bersani con possibilità di applicare la classe assicurativa migliore della famiglia non solo allepolizze ma anche al momento del rinnovo delle polizze esistenti (dopo la loro scadenza) purché non ci siano stati sinistri negli ultimi 5 anni. Inoltre, rimane la ...

